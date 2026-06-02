El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido un pronóstico para el 2 de junio que indica lluvias muy fuertes e intensas en más de una decena de estados de México. El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló que se monitorea una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el oriente y sureste del país, así como la aproximación de la onda tropical número 4 a la península de Yucatán.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido un pronóstico para el 2 de junio que indica lluvias muy fuertes e intensas en más de una decena de estados de México.

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló que se monitorea una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el oriente y sureste del país, así como la aproximación de la onda tropical número 4 a la península de Yucatán. Para el lunes, se espera que el temporal de lluvias afecte el oriente y sureste de México, incluida la península de Yucatán, debido a una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, en interacción con inestabilidad atmosférica, un canal de baja presión en superficie extendido sobre la península de Yucatán y el ingreso de la onda tropical número 4 al sur de la península de Yucatán.

Se prevén lluvias muy fuertes con puntuales intensas acompañadas con descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo en las entidades mencionadas, además del sur del país. Por otro lado, un canal de baja presión extendido sobre el interior del territorio nacional, unido al ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México e inestabilidad atmosférica, originarán chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en estados del norte, occidente y centro del país.

Además, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá las temperaturas vespertinas calurosas a muy calurosas en gran parte de la República Mexicana, prevaleciendo la onda de calor en varias regiones del país





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