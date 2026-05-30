Lluvias y ambiente cálido pronostican para Guanajuato este sábado 30 de junio

Se esperan lluvias ligeras a tormentosas en Guanajuato este sábado, con temperaturas máximas de hasta 35°C y vientos moderados con rachas de hasta 50 km/h.

Para este sábado 30 de junio, el estado de Guanajuato experimentará un clima variable con predominio de lluvias y ambiente cálido. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se espera el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe, lo que originará precipitaciones que irán desde lluvias ligeras hasta chubascos tormentosos, especialmente durante la tarde y la noche.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 30 y 35 grados Celsius, mientras que las mínimas se ubicarán entre los 14 y 19 grados, dependiendo de la región. El viento será moderado, con rachas que podrían alcanzar hasta 50 kilómetros por hora en algunas zonas, por lo que se recomienda tomar precauciones ante posibles ráfagas fuertes. En la ciudad de Guanajuato capital, se pronostican cielos mayormente nublados y lluvias débiles por la mañana, seguidas de chubascos tormentosos por la tarde.

Las temperaturas se mantendrán entre los 16 y 31 grados Celsius, con vientos moderados del este y rachas de hasta 33 km/h. En León, la temperatura máxima alcanzará los 34 grados, con mínimas de 19 grados, y se esperan lluvias tormentosas por la tarde que podrían extenderse hasta la noche, acompañadas de vientos con rachas de 33 km/h.

En Celaya, el cielo permanecerá mayormente nublado, con lluvias débiles y tormentosas intermitentes, temperaturas de 16 a 33 grados y vientos moderados con rachas de hasta 31 km/h. Otras localidades como Irapuato, Salamanca y San Miguel de Allende también presentarán condiciones similares: cielos entre nubes y claros con chubascos tormentosos por la tarde o noche, temperaturas máximas alrededor de los 33 grados y vientos con rachas de entre 23 y 27 km/h.

En las zonas más altas, como el municipio de San Felipe, las temperaturas serán más frescas, con mínimas de 14 grados y máximas de 32 grados, pero con vientos más intensos que podrían alcanzar rachas de hasta 39 km/h. En general, se recomienda a la población mantenerse informada sobre los avances meteorológicos, evitar actividades al aire libre durante las tormentas y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

El panorama general para el estado indica que las lluvias serán aisladas en algunas regiones, pero con potencial de chubascos tormentosos que podrían generar encharcamientos y bajas visibilidades en carreteras. Las autoridades de Protección Civil sugieren tomar precauciones adicionales, especialmente en zonas propensas a inundaciones y deslizamientos. A pesar de las lluvias, el ambiente se mantendrá cálido, por lo que se recomienda hidratación constante y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad.

Este sábado será un día típico de transición entre la primavera y el verano, con condiciones climáticas que combinan calor y humedad, propias de la temporada





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