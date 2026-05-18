Lluvias y chubascos en zonas montañosas, algunas con descargas eléctricas en Veracruz

Precisamente en Veracruz, la circulaci"on anticicl"nica en niveles medios, con centro en el suroeste del Golfo de M"exico, podr"ia mantener su influencia especialmente en el sur de la entidad, limitando el desarrollo de nubosidad convectiva. Sin embargo, tambi"en una vaguada, utilizada para referirse a un centro de baja presi"on que normalmente se ubica a lo largo de su eje y se asocie con el desarrollo de nublados y condiciones favorables para lluvias, podr"ia extender su influencia por distintos sectores, en la que podr"ian desarrollarse tormentas puntuales fuertes en ciertas zonas.

Lluvias y chubascos en zonas montañosas, algunas con descargas eléctricas - Se prevé que la circulación anticiclónica en niveles medios, con centro en el suroeste del Golfo de México, mantenga su influencia especialmente en el sur de Veracruz , limitando el desarrollo de nubosidad convectiva.

Sin embargo, una vaguada que se extenderá en el noreste y oriente del País, sumado a las condiciones locales y divergencia en altura, ocasionarán lluvias con intervalos de chubascos en partes altas del Tecolutla, Nautla, Actopan, La Antigua y el Jamapa-Cotaxtla, además del río Blanco, con tormentas puntuales fuertes en partes altas del Pánuco, Tuxpan y Cazones, en donde podrían presentarse descargas eléctricas asociadas.

El viento se prevé que domine en el norte del este y sureste de 25 a 35 kilómetros por hora con rachas de 40 a 50 kilómetros por hora en costas en horas de la tarde, siendo en el centro y sur de ésta misma entidad de componente este, con velocidades de 20 a 35 kilómetros por hora, rolando al noreste por la tarde con similar magnitud. La temperatura diurna ocasionará ambiente caluroso a muy caluroso en planicies y costas de Veracruz, especialmente en la porción sur, en donde podrían rebasarse los 40°C y cálido a caluroso en zonas de montaña.

Finalmente, se prevé durante la noche y madrugada ambiente cálido en planicies y zonas de costa, fresco a frío en zonas montañosas. Temperaturas máximas para este día: Tuxpan 37°C, Martínez de la Torre 38°C, Xalapa 29°C, Veracruz 33°C, Orizaba 29°C, Catemaco 34°C, Coatzacoalcos 36°C, Vaguada





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