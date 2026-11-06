Lluvias y descenso térmico en Veracruz por sistema frontal 4

Conagua advierte sobre lluvias moderadas a fuertes en Veracruz y el Golfo de México este viernes. El sistema frontal 4 y el aire frío del norte provocan un ligero descenso en la temperatura máxima.

La Comisión Nacional del Agua ( CONAGUA) ha emitido una alerta meteorológica detallada que pronostica un ligero descenso en la temperatura máxima para este viernes, con una mayor probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas en la región de Veracruz. Este cambio en el patrón climático se debe a la interacción de un sistema frontal que se extiende desde el oriente de los Grandes Lagos de Norteamérica hasta el sureste de Texas en Estados Unidos, el cual podría fusionarse con el frente frío núm. 4.

Mecanismo del Sistema Frontal 4

El frente frío núm. 4 se extiende desde la costa noreste de Estados Unidos hasta el norte del Golfo de México y continúa como un sistema estacionario hasta la costa sur de Texas, cerca de la frontera con Tamaulipas. La masa de aire frío que impulsa a este nuevo sistema frontal cubre extensamente el norte, centro y sur de Estados Unidos. Esta configuración atmosférica está generando condiciones inestables que favorecerán la formación de precipitaciones en los estados del Golfo de México.

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Pronóstico de Lluvias y Temperaturas

Para las próximas 24 horas, el potencial de lluvias será limitado en gran parte del territorio nacional; sin embargo, la presencia de sistemas de baja presión entre el noreste del país y el Golfo de México, sumada al ingreso de humedad del océano Pacífico, el Golfo de México y el mar Caribe, favorecerá lluvias moderadas a localmente fuertes en sectores de Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y Veracruz. Además, se esperan acumulados puntuales del orden de 30 a 50 mm en estados del Pacífico como Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Impacto en la Población y Recomendaciones

En cuanto a las temperaturas máximas, se prevén pocos cambios, con valores de 30 a 35 grados Celsius en sectores del sur de Sonora, Sinaloa, costas de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, así como en zonas de llanura y costa de Tamaulipas y Veracruz, Tabasco y entidades de la península de Yucatán. Se recomienda a la población consultar el Aviso Especial y seguir estrictamente las indicaciones de Protección Civil ante las condiciones meteorológicas adversas previstas.

Vigilancia Tropical en Océanos

El Centro Nacional de Huracanes está monitoreando de cerca el disturbio tropical 95E, ubicado al sureste de las Islas de Hawái, con un 90% de probabilidad de que se desarrolle en un ciclón tropical en las próximas 48 horas y en los próximos siete días. Asimismo, se vigila una baja presión en el Pacífico oriental frente a la costa de Centroamérica con una probabilidad del 40% y una baja presión al sur de Bermuda en el Atlántico con una probabilidad del 20% de desarrollar características subtropicales durante el fin de semana.