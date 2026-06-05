Lluvias y granizo afectan a CDMX y Edomex, Protección Civil emite alertas Naranja y Amarilla

La Ciudad de México y el Estado de México enfrentan lluvias y granizo, lo que ha llevado a la Protección Civil a emitir alertas Naranja y Amarilla. Se han identificado zonas críticas y se ofrecen consejos para protegerse.

Las lluvias y granizo han afectado a la Ciudad de México ( CDMX ) y el Estado de México ( Edomex ). La Protección Civil ha emitido alertas Naranja y Amarilla.

Se han identificado zonas críticas y se ofrece consejos para protegerse. La Alerta Naranja fue emitida para 11 alcaldías que serán las más afectadas debido a que se esperan acumulaciones de lluvia de entre 30 y 49 milímetros. Las demarcaciones incluidas son las siguientes: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Miguel Hidalgo, Coyoacán, Iztapalapa, Xochimilco, Tláhuac, Tlalpan, Milpa Alta, Iztacalco y Venustiano Carranza. En estas áreas se prevén lluvias de entre 15 y 29 milímetros durante la tarde y la noche.

Por la tarde, una intensa granizada cayó sobre Santa Fe, pintando de blanco las principales vialidades de este punto de la capital del país. También se observan lluvias de intensidad fuerte con posible caída de granizo sobre la alcaldía Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Miguel Hidalgo. Se prevé que las condiciones para lluvias persistan esta tarde y noche en la Ciudad de México, las cuales pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo.

La circulación del Periférico en Tlalnepantla se encuentra afectada luego de las intensas lluvias en el Estado de México. Las autoridades piden a los conductores manejar con precaución. La situación se mantiene bajo vigilancia y se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias para evitar accidentes y daños. La situación meteorológica se mantiene en constante monitoreo y se realizarán actualizaciones en caso de que se produzcan cambios significativos en la situación





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