Lluvias y tormentas en Veracruz: aumento de acumulados previsto para el miércoles 11

Protección Civil prevé lluvias y tormentas en Veracruz del martes 10 al viernes 13, con máximos de 70 milímetros y rachas de hasta 70 kilómetros por hora en la costa.

Protección Civil de Veracruz informó que el estado registrará un aumento de los acumulados de precipitación a partir del miércoles 11, con lluvias y tormentas aisladas que se intensificarán durante la tarde y la noche. La mañana de este martes 10 amanece con cielo medio nublado a nublado en gran parte de la entidad, acompañado de nieblas, neblinas y lluvias ligeras, y con un ambiente relativamente cálido.

El pronóstico ubica el origen de las lluvias en el eje de una vaguada que se extiende de noroeste a suroeste del Golfo de México. Este sistema mantendrá el potencial de lluvias ligeras y aisladas en las cuencas del norte y del sur del estado, y persistirá a primeras horas de la mañana en las costas.

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Cómo se formarán las lluvias en Veracruz esta semana

La vaguada del suroeste del Golfo, junto con la llegada de otra masa de aire relativamente frío al Golfo de México, será el mecanismo que determine el comportamiento del clima en el estado. Según el organismo, el viento dominará del norte y noreste con velocidades de 20 a 35 kilómetros por hora y rachas en zonas de costa.

De acuerdo con el pronóstico de Protección Civil, el martes 10 se prevén acumulados de 5 a 20 milímetros en promedio en el estado, con máximos de 20 a 50 milímetros en sectores de la zona norte. El ambiente será relativamente caluroso a caluroso al mediodía, y el oleaje cercano a la costa alcanzará de 0.5 a 1.0 metros.

Para el miércoles 11, el pronóstico indica acumulados de 5 a 20 milímetros en promedio en la entidad y máximos de 50 a 70 milímetros, especialmente sobre las cuencas del Pánuco al Actopan. En la parte alta de la cuenca del Papaloapan se esperan de 20 a 50 milímetros, con rachas de 40 a 50 kilómetros por hora en zonas de costa.

Riesgos que advierte Protección Civil para la población

Protección Civil pide precaución ante posibles deslaves, derrumbes y deslizamientos, así como ante encharcamientos e inundaciones pluviales y fluviales. El organismo también advierte sobre la obstrucción de la visibilidad al conducir y solicita vigilar las crecidas de ríos y arroyos de respuesta rápida.

El jueves 12, el pronóstico prevé acumulados de 5 a 20 milímetros y máximos de 50 a 70 milímetros en cualquier punto de la entidad. El viento del norte y noreste aumentará a 35 a 45 kilómetros por hora, con rachas de 55 a 70 kilómetros por hora en zonas de costa y valores mayores en el litoral próximo a Laguna Verde. La temperatura máxima disminuirá y el oleaje alcanzará de 1.0 a 2.0 metros cerca de la costa.

El viernes 13, la previsión contempla acumulados de 5 a 20 milímetros y máximos de 30 a 50 milímetros, especialmente en la región montañosa central y en las cuencas del sur, con mayores valores de forma dispersa. El viento será de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 55 a 70 kilómetros por hora en las costas centro y sur, y el oleaje seguirá en un rango de 1.0 a 2.0 metros.

Qué significan los términos del pronóstico

Protección Civil explica que una vaguada es la elongación de un centro de baja presión que, a lo largo de su eje, generalmente se asocia con el desarrollo de nublados y condiciones favorables para lluvias. En cambio, un frente frío ocurre cuando una masa de aire frío avanza hacia latitudes menores y su borde delantero se introduce como una cuña entre el suelo y el aire caliente, lo que suele ocasionar nublados con lluvias y tormentas.