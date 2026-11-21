La Liga Mexicana del Pacífico suspende los juegos entre Venados de Mazatlán y Algodoneros de Guasafe debido a la violencia armada en la región para proteger a los aficionados.

La Liga Mexicana del Pacífico (LMP) ha confirmado la cancelación inmediata de la serie de playoff entre Venados de Mazatlán y Algodoneros de Guasave. La decisión oficial se hizo pública este sábado 21 de noviembre, coincidiendo con los enfrentamientos programados para el fin de semana. Este paso drástico responde directamente a los graves indicadores de inseguridad que ha experimentado la zona durante las últimas horas.

Contexto De La Decisión Deportiva

La organización emisora del documento oficial declaró que el motivo central de la suspensión es la necesidad de salvaguardar la integridad física de todas las personas involucradas en el evento deportivo. Esta medida llega apenas un día después de que el primer encuentro entre ambos clubes sufrira una interrupción forzada. Dicha suspensión en el campo ocurrió durante la tercera entrada, motivada por los enfrentamientos armados registrados en distintos puntos de la ciudad de Mazatlán.

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Postura Institucional Sobre La Seguridad

En su comunicado de prensa, la LMP reiteró su compromiso con mantener el béisbol como una actividad que reúne a las familias en un ambiente seguro. La organización hizo un llamado explícito a la afición para mantener la comprensión ante esta situación crítica. Se enfatizó que, para que el deporte sea una celebración, primero debe garantizarse la protección de las familias que asisten a los estadios.

Impacto Inmediato En La Programación

La cancelación abarca todos los encuentros programados para los días próximos, incluyendo los partidos del fin de semana mencionado. A pesar de la claridad en la suspensión, la liga no especificó si los encuentros cancelados serán reprogramados en una fecha posterior. Tampoco se anunciaron fechas alternativas o nuevas sedes para disputar la serie restante.

Respaldo A Las Autoridades Municipales

Esta decisión no fue unidireccional, sino que se adoptó tras recibir indicaciones específicas de las autoridades municipales locales. Los responsables de la seguridad pública en la región habían alertado sobre el nivel de riesgo, lo que forzó la pausa en la actividad comercial y deportiva. La liga agradeció el apoyo de los seguidores de ambos clubes ante esta difícil circunstancia.

Expectativas De Reanudación De Actividades

A pesar de la interrupción forzosa, la liga manifestó su esperanza en que las actividades deportivas puedan reanudarse lo antes posible. El objetivo sigue siendo que los aficionados puedan volver a encontrarse en las gradas cuando las condiciones de seguridad lo permitan. La organización espera mantener la calma y la cohesión social mientras se resuelve la situación de violencia en la zona.