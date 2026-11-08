Localizan a Miguel Ángel Almaraz, alcalde de Río Bravo, tras desaparición en Tamaulipas

El Gabinete de Seguridad confirma la localización segura de Miguel Ángel Almaraz Maldonado y sus acompañantes tras una operación conjunta con autoridades federales y estatales en la frontera norte de México.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México ha confirmado la localización segura de Miguel Ángel Almaraz Maldonado, presidente municipal del municipio de Río Bravo en Tamaulipas. La noticia fue anunciada este domingo por Omar García Harfuch, quien ocupa el cargo de secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dando por concluida la crisis provocada por su desaparición y la de sus acompañantes.

La resolución de este caso crítico fue el resultado directo de un operativo de alta complejidad y coordinación interinstitucional que involucró a múltiples agencias federales. García Harfuch detalló que las acciones tácticas participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y su propia dependencia, asegurando que la intervención fue exitosa y permitió la recuperación íntegra de las víctimas.

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Coordinación entre entidades federales y estatales

El éxito de la búsqueda se atribuyó a la colaboración sin precedentes entre el gabinete federal y los gobiernos estatales afectados. García Harfuch hizo un reconocimiento expreso a los gobernadores que facilitaron el acceso y la inteligencia necesaria: David Monreal Ávila de Zacatecas, Manolo Jiménez Salinas de Coahuila, Ricardo Gallardo Cardona de San Luis Potosí y Américo Villarreal Anaya de Tamaulipas. Su apoyo logístico fue determinante para rastrear la ubicación de los desaparecidos.

El presidente municipal de Río Bravo, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, fue encontrado por el Gabinete de Seguridad en coordinación con las autoridades de los gobiernos de Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí y Tamaulipas. Este resultado concreto es producto del trabajo conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de México y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Contexto de la privación ilegal de libertad

La investigación previa había determinado que los hechos ocurrieron sobre la carretera San Tiburcio-Vanegas, en territorio zacatecano, cuando el alcalde viajaba con integrantes de su familia por el altiplano potosino. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí confirmó la presunta privación ilegal de su libertad, indicando que fueron abandonados en la vía pública y posteriormente solicitaron ayuda al llegar a Cedral.

Ante la probable privación ilegal de su libertad, el Gabinete de Seguridad había activado de inmediato un operativo de seguridad en la zona limítrofe entre las entidades. Las instituciones federales mantuvieron una colaboración permanente con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas y la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, trabajando en unidades especializadas para esclarecer los hechos.

Posición de las autoridades tamaulipecas

Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas, había anunciado públicamente el seguimiento puntual al caso antes de la localización final. En un mensaje difundido en sus redes sociales, el mandatario subrayó que su gobierno mantenía comunicación constante con las autoridades federales para avanzar en las acciones de localización y salvaguardar la integridad física de Miguel Ángel Almaraz Maldonado.

El mandatario tamaulipeco declaró que la Fiscalía General de Justicia del Estado trabajaba coordinadamente con sus homólogos de San Luis Potosí para evitar riesgos adicionales. Villarreal Anaya enfatizó que la prioridad absoluta de su administración era la seguridad de las víctimas y de su familia, prometiendo trabajar con toda la responsabilidad que la gravedad del momento exigía.

Perfil político y tensión en Río Bravo

Miguel Ángel Almaraz Maldonado es una figura con una trayectoria política marcada por la resistencia judicial y la participación electoral recurrente. Anteriormente, mantuvo una prisión preventiva oficiosa que lo mantuvo en cautiverio seis años sin sentencia, hasta obtener su candidatura independiente en 2018 por Río Bravo, aunque sin triunfo electoral ese año.

Tras incorporarse al Partido Acción Nacional en 2021, Almaraz volvió a buscar la alcaldía sin éxito inicial, pero finalmente obtuvo la presidencia municipal de Río Bravo en las elecciones de 2024 apoyado por una coalición integrada por el PAN, el Partido Revolucionario Institucional y el PRD. Su gestión se ha caracterizado por una confrontación política y legal pública con el gobernador de Tamaulipas, lo que añade capas de complejidad a la interpretación de este incidente de seguridad pública nacional.