Localizan a tres hombres golpeados y semidesnudos en Mazatlán; investigan posible vínculo con servidores desaparecidos

Autoridades en Mazatlán rescataron a tres hombres con lesiones y en ropa interior, mientras investigan si son los servidores federales reportados como desaparecidos. La búsqueda continúa en medio de un operativo de seguridad y sin confirmación oficial sobre su identidad.

En Mazatlán , Sinaloa, las autoridades localizaron a tres hombres en estado de desnudura parcial y con lesiones físicas, quienes fueron trasladados a un centro médico para recibir atención.

Los hechos ocurrieron en la sindicatura de El Recodo, donde días antes se había reportado la desaparición de tres Servidores de la Nación, aunque hasta el momento no se ha confirmado si los hombres rescatados son los mismos empleados federales. Las víctimas, que solo portaban ropa interior, fueron auxiliadas por elementos de seguridad, pero las autoridades no han proporcionado detalles sobre su identidad ni han emitido un comunicado oficial que relacione el hallazgo con los servidores desaparecidos.

Mientras tanto, la búsqueda de los empleados federales continúa en la región, en medio de un operativo de seguridad que ha movilizado a diversas corporaciones. La Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa investigan el caso, aunque no han dado a conocer avances significativos.

Por otro lado, en el contexto nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que México no aceptará injerencia extranjera en sus asuntos internos, en respuesta a las presiones de Estados Unidos para aumentar las detenciones y extradiciones de narcotraficantes. Mientras, el país enfrenta una ola de calor que afecta a 27 estados, con temperaturas que superarán los 45 grados Celsius este 5 de mayo, lo que ha generado alertas sanitarias y recomendaciones a la población para evitar golpes de calor.

En otro orden de cosas, el senador Enrique Inzunza, acusado en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, ha mantenido un perfil bajo en su trayectoria legislativa, con solo una iniciativa presentada durante su mandato. En Oaxaca, una mujer y su hija de 8 años fueron halladas sin vida en una vivienda, lo que ha abierto una investigación por posible suicidio





El_Universal_Mx / 🏆 7. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mazatlán Servidores De La Nación Desaparecidos Ola De Calor Narcotráfico

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Autoridades solicitan apoyo para localizar a adolescente desaparecida en MatamorosLa Comisión de Búsqueda solicita la colaboración ciudadana para encontrar a una adolescente desaparecida en Matamoros. Se difunden señas particulares, incluyendo tatuajes, y se insta a reportar cualquier información relevante.

Read more »

Difunden rostro de ladrón de tráiler en carretera Silao-León; autoridades confirman investigación de elemento FSPEMovidos por la indignación del robo sobre la carretera Silao-León, usuarios buscan dar con la identidad del ladrón y exigen investigar colusión de autiridades

Read more »

Localizan nuevos restos de mineros en Pasta de ConchosObjetos como cascos, herramientas y cableado fueron clave para ubicar zonas donde posteriormente se localizaron restos humanos

Read more »

Helicóptero de la Marina aterriza de emergencia en Mazatlán por falla en motoruna aeronave tipo MI-17 de la Semar presentó pérdida de potencia en pleno despegue, lo que obligó a la tripulación a maniobrar para descender

Read more »

Helicóptero de la Marina aterriza de emergencia en Mazatlán tras presentar falla en motor (Video)El MI-17 es una aeronave de fabricación rusa utilizada por fuerzas armadas de distintos países para labores de transporte, rescate y apoyo logístico.

Read more »

Helicóptero de la Marina se desploma en Mazatlán tras presentar falla en motor (Video)El MI-17 es una aeronave de fabricación rusa utilizada por fuerzas armadas de distintos países para labores de transporte, rescate y apoyo logístico.

Read more »