Logro en la recuperación de mineros de Pasta de Conchos

Las familias han logrado el retorno de 25 hombres que quedaron sepultados en el fatal siniestro de 2006 en la Región Carbonífera de Coahuila.

A más de cuatro años de que iniciaron los trabajos de rescate de los mineros de Pasta de Conchos, las familias han logrado el retorno de 25 hombres que quedaron sepultados en el fatal siniestro que sacudió a la Región Carbonífera de Coahuila en febrero de 2006.

Fue a inicios de 2022 cuando comenzaron los trabajos de rescate de los mineros de Pasta de Conchos y, aunque las labores han sido constantes durante la mayor parte del tiempo, las familias estiman que el proyecto podría concluir con la recuperación de los 63 mineros que quedaron sepultados hasta el año 2030. Hasta el momento, las autoridades, coordinadas por la Comisión Federal de Electricidad, han recuperado los restos de 31 mineros.

De ese total, al menos 25 mineros han sido identificados por las autoridades, que a su vez han realizado la entrega de los restos a las familias que los esperaron durante los últimos 20 años. Algunos de ellos son José Alfredo Ordóñez Martínez, Guillermo Iglesias Ramos, Juan Raúl Arteaga García, Pablo Soto Nieto, Margarito Cruz Ríos, Mario Alberto Ruiz Ramos, José Alfredo Silva Contreras y Óscar Javier Cerda Espinoza.

Actualmente, las autoridades continúan con la búsqueda de los restos de otros 32 mineros en las zonas que han sido delimitadas para su exploración. De acuerdo con las familias, este 2 de junio se reunirán con las autoridades para recibir nueva información sobre el avance del proceso.

La recuperación de los restos de los mineros de Pasta de Conchos ha sido un proceso lento y complicado, debido a las condiciones geológicas del lugar y la necesidad de realizar trabajos de rescate de manera segura. A pesar de los desafíos, las autoridades han trabajado incansablemente para lograr el retorno de los restos de los mineros y entregarlos a sus familias.

La Comisión Federal de Electricidad ha estado a cargo de las labores de rescate y ha coordinado con las familias y las autoridades locales para garantizar que el proceso se realice de manera efectiva y respetuosa. La recuperación de los restos de los mineros de Pasta de Conchos es un paso importante hacia la justicia y la reconciliación para las familias afectadas.

La entrega de los restos a las familias que los esperaron durante tanto tiempo es un momento de gran tristeza, pero también es un reconocimiento a la memoria de los mineros que perdieron la vida en el fatal siniestro. La Comisión Federal de Electricidad y las autoridades locales deben seguir trabajando para garantizar que el proceso de rescate se complete de manera efectiva y respetuosa, y que las familias afectadas reciban la justicia y la compensación que merecen





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