Lola Dueñas Recibe Premio Maguey Trayectoria y Reflexiona Sobre el Cine y las Redes Sociales

La actriz española Lola Dueñas fue honrada con el Premio Maguey Trayectoria en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, donde compartió sus opiniones sobre la industria cinematográfica, el uso de las redes sociales y su pasión por la actuación.

La reconocida actriz española Lola Dueñas , célebre por sus interpretaciones en aclamadas películas de Pedro Almodóvar como "Mar adentro", "Volver", "Hable con ella", "Los abrazos rotos" y "Los amantes pasajeros", ha sido galardonada con el Premio Maguey Trayectoria en el prestigioso Festival Internacional de Cine de Guadalajara ( FICG ).

Durante una entrevista concedida en el marco del festival, Dueñas reveló su desinterés y falta de uso de las redes sociales, una decisión consciente que tomó desde el inicio de su carrera. Hija de los destacados artistas Nicolás Dueñas y María Navarro, la actriz prioriza el tiempo dedicado a sus seres queridos y cuestiona la superficialidad de las interacciones en línea.

Argumenta que las redes sociales no se traducen en un aumento de la asistencia al cine, un factor crucial para la industria cinematográfica. Lola Dueñas, quien inició su trayectoria actoral en el teatro y debutó en el cine con "Mansaka" en 1998, recuerda su infancia inmersa en el mundo del teatro como un oasis de inspiración. Desde temprana edad, sintió una profunda vocación por la actuación, aunque tardó en verbalizarlo.

Su padre, al enterarse de su deseo, reconoció que siempre lo había sabido. A pesar de los cambios tecnológicos y el auge de las plataformas de streaming, Dueñas se mantiene fiel a sus principios y prefiere un enfoque más tradicional de la profesión. Observa con cautela la democratización del cine gracias a la tecnología, advirtiendo sobre la importancia de contar historias interesantes y considerar al público.

Reconoce la revolución que han supuesto las series, pero elige mantenerse al margen, prefiriendo vivir la profesión de una manera más auténtica y personal. La actriz lamenta la tendencia actual de consumir películas de forma apresurada, con la práctica común de adelantar escenas en dispositivos móviles. Esta forma de ver cine le resulta preocupante, ya que considera que impide apreciar la totalidad de la obra y la experiencia cinematográfica.

Aunque reconoce que la asistencia a las salas de cine ha disminuido en general, se alegra de que en países como Francia aún exista una fuerte cultura de asistir al cine. Dueñas, quien impartió una clase magistral en el FICG, describe la actuación como una forma de meditación, un estado de profunda concentración y presencia. Enfatiza que su profesión es una fuente constante de inspiración y que sumergirse en un personaje se convierte en una obsesión creativa.

Además, se mencionó la participación de Lorena Gutiérrez Rangel y Jesús Quintana Vega junto al cineasta Rodrigo Reyes en el largometraje documental “Querida Fátima”, que compite por el premio principal en el FICG, y la presentación del libro 'Rosario Castellanos. En los labios del viento he de llamarme árboles de muchos pájaros' con la participación de Elena Poniatowska en la UNAM





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