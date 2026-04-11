Londres: Cerca de 100 manifestantes propalestinos arrestados en protesta contra la prohibición de Palestine Action

La Policía Metropolitana de Londres detuvo a casi un centenar de personas durante una protesta en Trafalgar Square en apoyo al grupo Palestine Action, proscrito en el Reino Unido. La manifestación, que desafiaba la legislación antiterrorista, ha generado controversia sobre la libertad de expresión y las políticas gubernamentales.

La Policía Metropolitana de Londres realizó el sábado una operación que culminó con la detención de cerca de un centenar de manifestantes propalestinos. La protesta, llevada a cabo en Trafalgar Square, centro neurálgico de la capital británica, tenía como objetivo mostrar apoyo a Palestine Action , grupo prohibido en el Reino Unido bajo la legislación antiterrorista.

Los agentes de policía procedieron a arrestar a los activistas en medio de los vítores y aplausos de otros manifestantes congregados en el lugar. La situación ha generado controversia y debates en torno a la libertad de expresión y los límites impuestos por las leyes antiterroristas. La prohibición de Palestine Action, decretada en julio pasado, convierte en delito penal la pertenencia o el apoyo al grupo, con penas de hasta 14 años de prisión. Esta medida gubernamental ha sido objeto de críticas y ha provocado una serie de acciones legales y manifestaciones en señal de protesta. La sentada en Trafalgar Square, donde se congregaron cientos de personas, fue un claro desafío a esta prohibición, con los manifestantes expresando abiertamente su apoyo a la organización proscrita. El ambiente durante la protesta fue tenso, con la policía actuando con firmeza para hacer cumplir la ley. La detención de los manifestantes se produjo tras una serie de advertencias y negociaciones infructuosas. Entre los detenidos se encontraba Freya, de 28 años, directora de una organización medioambiental londinense, quien, al igual que otros manifestantes, se había posicionado en la primera fila de la protesta. Su participación y la de otros activistas demuestran la determinación de seguir defendiendo sus posturas y oponiéndose a lo que consideran injusticias. El contexto de la prohibición y las detenciones es complejo, con posturas encontradas en cuanto a la interpretación de la ley y el respeto a los derechos fundamentales. La decisión de prohibir Palestine Action ha sido cuestionada por diversos sectores, quienes argumentan que la medida atenta contra la libertad de expresión y el derecho a manifestarse pacíficamente. La situación legal de Palestine Action y sus defensores está en constante evolución. A mediados de febrero, el Tribunal Superior de Londres falló a favor de un recurso contra la prohibición, alegando que esta interfería en el derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, la Policía Metropolitana de Londres, tras una suspensión temporal de las detenciones, anunció a finales de marzo que las reanudaría, lo que indica que la controversia persiste y la cuestión legal sigue abierta. El gobierno tiene la potestad de apelar la decisión del Tribunal Superior, lo que podría prolongar la incertidumbre y la discusión en torno a la legalidad de las acciones contra Palestine Action. La reacción de la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos es crucial para determinar el futuro de este caso. La publicación de la Policía Metropolitana de Londres en la plataforma X, donde informaron de las 92 detenciones, refleja la magnitud de la operación policial y la importancia que el gobierno le otorga a este asunto. Desde que se impuso la prohibición de Palestine Action, se han contabilizado alrededor de 3,000 detenciones, principalmente relacionadas con la exhibición de pancartas en defensa de la organización. Cientos de personas enfrentan cargos penales por su presunta participación en actividades relacionadas con Palestine Action. La situación actual pone de manifiesto la complejidad del conflicto palestino-israelí y sus implicaciones legales y políticas en el Reino Unido





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