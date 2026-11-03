Lorena de la Garza busca alcaldía de Monterrey con alianza PRI-PAN

La diputada Lorena de la Garza anuncia su aspiración a la Alcaldía de Monterrey para el 2027, proponiendo una coalición entre el PRI y el PAN para frenar a Morena y criticar la gestión actual.

La diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por el Congreso de Nuevo León, Lorena de la Garza, ha confirmado oficialmente que se postulará para las elecciones locales de 2027. Su objetivo principal es ocupar el cargo de Alcaldía de Monterrey, la capital estatal, bajo una estrategia política definida como una alianza estratégica entre el PRI y el Partido Acción Nacional ( PAN).

Estrategia de Coalición Política contra Morena

Lorena de la Garza advierte que la ciudadanía exige un gobierno caracterizado por la seriedad, el orden y la versatilidad administrativa. En este contexto, señala que existe un entendimiento claro entre los dirigentes del PRI y el PAN para presentar una candidatura conjunta. Esta alianza tiene como propósito fundamental detener la expansión del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la entidad.

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Aunque no se ha firmado un convenio formal hasta la fecha, la legisladora asegura que la experiencia positiva compartida durante las elecciones de 2024 sirve como base sólida para esta nueva propuesta. Afirma que ambos partidos tienen claridad sobre el proyecto a impulsar, lo cual genera tranquilidad en el proceso electoral. La diputada califica la oferta política actual de sus rivales como superficial, refiriéndose despectivamente a sus oponentes como "fosfo fosfo" para destacar que la novedad no garantiza calidad en el servicio público.

Crítica Directa al Gobernador Samuel García

La aspirante priista dirige duras críticas hacia el gobernador saliente, Samuel García, miembro de Movimiento Ciudadano. De la Garza argumenta que las estrategias de comunicación digital del mandatario, incluyendo transmisiones en vivo desde su domicilio o en horarios laborales informales, restan credibilidad al servicio público. Considera que estas acciones no corresponden a la dignidad que debe representar la investidura ejecutiva y generan hartazgo social.

Según la legisladora, estas dinámicas comunicativas no se traducen en mejoras tangibles para la población en áreas vitales como movilidad, salud, agua potable, drenaje y transporte público. Cita testimonios ciudadanos que expresan frustración ante lo que perciben como distracciones innecesarias mientras persisten problemas estructurales graves. Reprueba específicamente la falta de profesionalización y la desconexión entre la imagen pública y la realidad operativa del gobierno estatal.

Demanda Ciudadana y Rechazo a Morena

Lorena de la Garza sostiene que la unión entre el PRI y el PAN no es solo una conveniencia partidista, sino una demanda explícita de la ciudadanía en Nuevo León. Destaca que existe un rechazo generalizado hacia Morena debido a la acumulación de deficiencias administrativas durante el gobierno de coalición encabezado actualmente por el emecista. La población, según sus conversaciones directas, confía en la capacidad de oposición organizada para revertir esta situación.

La diputada enfatiza que los votantes no desean una competencia dividida que facilite el acceso al poder a sus rivales políticos. Piden que las fuerzas de oposición se unan firmemente rumbo al año 2027 para evitar la llegada de Morena a la gubernatura. Este sentimiento de hartazgo se combina con la esperanza en una gestión más técnica y menos mediática, valorando la estabilidad institucional sobre la viralidad digital.

Propuesta Técnica para la Movilidad Urbana

Un pilar central de su plataforma es la resolución de la crisis de movilidad en Monterrey mediante decisiones técnicas y no políticas. Lorena de la Garza denuncia que el gobernador Samuel García ignoró el Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS), un documento clave que analiza las rutas y flujos de los usuarios. En su lugar, acusa al ejecutivo de adquirir camiones chinos que llegaron tarde, descompuestos y desplegados en zonas de baja necesidad demográfica.

Actualmente, la legisladora señala que circulan más unidades de transporte privado contratadas por la iniciativa privada que vehículos de transporte público oficial. Esta carencia estructural obliga a la población a depender de alternativas costosas e inseguras. Propone que cualquier ajuste en el sistema de transporte debe fundamentarse en estudios técnicos rigurosos que anticipen las necesidades reales de desplazamiento de los ciudadanos.

Coordinación Gubernamental y Futuro Electoral

De la Garza reconoce que los actuales alcaldes municipales han tenido dificultades para concretar tareas de coordinación efectiva con el Gobierno del Estado. Anticipa que, con un nuevo gobierno en 2027, la dinámica de apertura y diálogo debería transformarse radicalmente. Busca establecer una cabeza ejecutiva con disposición conciliatoria que permita tomar decisiones conjuntas, especialmente en temas críticos como la movilidad.

Su apuesta política se centra en demostrar que la continuidad de un gobierno serio y ordenado es preferible a la experimentación con modelos considerados inestables. La diputada priista mantiene que la experiencia previa de colaboración entre el tricolor y el panista en Monterrey, bajo la gestión de Adrián de la Garza, ofrece resultados positivos que deben replicarse. El enfoque final es garantizar que la administración pública responda a estándares de eficiencia y respeto institucional, alejándose de las polarizaciones ideológicas actuales.