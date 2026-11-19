La actriz y comediante Lorena de la Garza solicita cesen las amenazas dirigidas a ella por error. Pide verificar perfiles y aclara no ser la legisladora acusada.

La reconocida actriz y comediante mexicana Lorena de la Garza ha dirigido una súplica pública a la ciudadanía en general y, específicamente, a los usuarios de las plataformas digitales, para que cesen inmediatamente los mensajes de odio y las amenazas que ha estado recibiendo durante los últimos días. Esta llamada urgente nace de una situación de malentendido masivo que ha afectado la privacidad y seguridad digital de la artista, quien se ha visto obligada a intervenir directamente para poner fin a un acoso virtual injustificado.

Confusión con diputada de Nuevo León

Lorena de la Garza aclaró públicamente que las agresiones verbales no están dirigidas a ella, sino que son el resultado de una confusión con la diputada estatal de Nuevo León, quien comparte idéntico nombre y apellido. La legisladora involucrada en la polémica ambiental es Lorena de la Garza Venecia, miembro de la bancada independiente "Recuperemos Nuevo León" para la Legislatura 2024-2027, quien ha sido objeto de críticas severas por decisiones administrativas tomadas en su circunscripción. La actriz enfatizó que, aunque comparten denominación, no existe ninguna relación profesional ni personal entre ambas, y que la responsabilidad de los actos públicos recae exclusivamente en la funcionaria.

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Controversia ambiental en Parque Sierra Alta

El origen de la indignación en redes sociales se remonta a las acciones de la diputada Lorena de la Garza Venecia, quien ordenó la fumigación de árboles en el Parque Sierra Alta, un sitio natural de gran importancia ecológica. Este procedimiento de inspección ambiental se llevó a cabo previamente a su informe de actividades legislativa, en un momento crítico y deliberadamente inapropiado que coincidió con la época de migración de las mariposas monarca. La aplicación de productos químicos en un santuario o zona de tránsito de esta especie protegida generó una reacción inmediata y furiosa en la opinión pública, que consideró el acto como una agresión directa a la biodiversidad nacional y un descuido grave por parte de la autoridad local.

Reconocimiento y medidas de la Profepa

Ante el escándalo provocado, la legisladora enfrentó un procedimiento oficial y finalmente reconoció haber cometido un "error" en la gestión de los recursos y el tiempo de las operaciones ambientales. Como consecuencia de esta admisión, la diputada ofreció disculpas públicas a la ciudadanía y a los organizaciones ambientalistas que habían denunciado la situación. No obstante, el daño ya estaba hecho y las autoridades fedales intervinieron con rapidez; la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ordenó de manera inmediata la suspensión total de la aplicación química en la zona afectada. Además, la dependencia federal procedió a preparar las denuncias formales correspondientes para exigir rendición de cuentas y posibles sanciones administrativas.

Solicitud de verificación de perfiles

La actriz Lorena de la Garza, conocida por sus papeles memorables en el programa "La Hora Pico" como los personajes de Nacasia y Celostina, publicó un video en su perfil de Facebook para humanizar la situación y desactivar el conflicto. En su mensaje, declaró con claridad: "Mucha gente me ha escrito para ofenderme, amenazarme, cuando no soy la diputada, solamente soy la actriz Lorena de la Garza". La comediante aprovechó la oportunidad para educar a su amplia audiencia sobre la responsabilidad digital, instando a todos los usuarios a verificar cuidadosamente las cuentas de Instagram y otras redes antes de enviar mensajes agresivos. Recordó a sus seguidores que son tocayas únicamente por nombre y apellido, y añadió con humor que ni siquiera se parecen físicamente, buscando aligerar la tensión del momento.

A pesar de la incomodidad y el estrés que implica recibir amenazas injustas, Lorena de la Garza manejó la crisis manteniendo una actitud positiva y resiliente. Agradeció al público el aumento significativo en sus seguidores y el apoyo recibido durante este período, demostrando que la confusión también ha servido para visibilizar su trabajo artístico. Esta incidente sirve como recordatorio de la importancia de la verificación de identidades en la era digital y del impacto real que tienen las acciones de los funcionarios públicos en la esfera social, incluso cuando la responsabilidad recae en personas ajenas a la controversia originaria.