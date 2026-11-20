Circana revela los títulos más exitosos de Wii en EE. UU. para su 20 aniversario. Descubra por qué Wii Play lidera y por qué Wii Sports no aparece en la lista oficial.

La consultora de mercado Circana ha publicado un ranking oficial de los 20 videojuegos más vendidos de Nintendo Wii en el mercado de Estados Unidos. Este listado conmemora el 20 aniversario de la consola, que debutó el 19 de noviembre de 2006 y revolucionó la industria gracias a su innovador sistema de controles por movimiento.

Wii Play lidera ventas y excluye a Wii Sports

Wii Play ocupa el primer puesto en la clasificación, mientras que el exitoso Wii Sports no aparece porque se distribuyó como juego de pacote de lanzamiento y no se contabiliza como una venta independiente.

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Wii Play fue lanzado el 12 de febrero de 2007 y reunió una colección de minijuegos diseñados para aprovechar las funciones del Wii Remote. Este título ofreció experiencias sencillas y divertidas para disfrutar en compañía, lo que permitió que alcanzara la cima de las listas de ventas rápidamente.

Detalles del segundo y tercer puesto

Mario Kart Wii se ubicó en el segundo lugar con un lanzamiento el 27 de abril de 2008. Este juego introdujo carreras sobre motocicletas, el periférico Wii Wheel y un modo en línea que mantuvo el espíritu competitivo multijugador característico de la saga.

El tercer lugar corresponde a New Super Mario Bros. Wii, estrenado el 15 de noviembre de 2009. Este título recuperó el estilo clásico de plataformas en 2D pero añadió multijugador local para hasta cuatro participantes, lo que facilitó la colaboración y competencia entre familiares y amigos.

El resto del Top 20 de títulos exitosos

Además de los tres primeros lugares, el ranking incluye Wii Fit, Wii Fit Plus, Wii Sports Resort, Super Smash Bros. Brawl, Super Mario Galaxy, Just Dance 2, Just Dance 3, Link's Crossbow Training, Mario Party 8, The Legend of Zelda: Twilight Princess, Donkey Kong Country Returns, LEGO Star Wars: The Complete Saga, Just Dance 4, Super Mario Galaxy 2, Guitar Hero III: Legends of Rock y Carnival Games.

Este extenso catálogo demuestra que el éxito de Nintendo Wii no dependió exclusivamente de sus franquicias principales. La plataforma logró atraer tanto a jugadores habituales como a personas ajenas a los videojuegos, ofreciendo experiencias de baile, música y ejercicio que conquistaron a una amplia audiencia durante dos décadas.