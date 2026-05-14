Los acuerdos voluntarios para estabilizar precios generan desafíos para la industria gasolinería en México

Enrique Félix Robelo, presidente de Onexpo Nacional, consideró que los acuerdos voluntarios para estabilizar precios en la gasolina y el diesel tienen desafíos operacionales complicados para las estaciones de servicio, que no podrán soportar a menos que se apliquen mecanismos compensatorios. Afirmó que ese límite no puede ser obviado, sobre todo en regiones con altos costos logísticos. Además, consideró que si la regulación incrementa costos sin traducirse en simplificación operativa, se afecta la capacidad de inversión. Reiteró la convicción en la competencia, la libre empresa, la legalidad y la innovación, la calidad y el compromiso con el servicio a los consumidores.

Los acuerdos voluntarios para establecer precios máximos de la gasolina y el diesel tienen limitaciones operacionales complicados para las estaciones de servicio, que no podrán soportar a menos que se apliquen mecanismos compensatorios que los hagan perdurables, sostuvo Enrique Félix Robelo, presidente de Onexpo Nacional.

Aquellos límites no pueden ser obviados, sobre todo en regiones con altos costos logísticos, aseveró, los empresarios gasolineros reafirmamos nuestra convicción en la competencia, la libre empresa, la legalidad y la innovación, la calidad y el compromiso con el servicio a los consumidores. Durante la inauguración de la Onexpo Convención y Expo en Mérida, Yucatán, aseguró que la industria gasolinera en México vive uno de los momentos más complejos y, al mismo tiempo, más trascendentes de la historia.

Y es que el empresariado enfrenta una etapa de transformaciones donde convergen nuevos marcos regulatorios, presiones sobre márgenes, cambios tecnológicos, exigencias ambientales, retos de seguridad y de combate a la informalidad





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