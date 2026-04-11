Los Astronautas de Artemis II Celebran su Retorno con Emoción y Reflexiones sobre la Humanidad y la Tierra

Los astronautas de la misión Artemis II, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, compartieron sus experiencias y reflexiones tras su exitoso regreso de la histórica misión lunar, destacando la unión de la tripulación, su aprecio por la Tierra y su visión de la humanidad. En una conferencia de prensa en Houston, los astronautas expresaron sus emociones, agradecieron a Dios y a la NASA, y reflexionaron sobre la importancia de la misión para el futuro de la exploración espacial.

Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen comparecieron en una conferencia de prensa para celebrar su regreso al Centro Espacial Johnson de la NASA , en Houston. Los astronautas de Artemis II ofrecieron sus primeras declaraciones tras regresar sanos y salvos de su histórica misión este sábado, en un evento en Houston en el que resaltaron su unión, su aprecio por la Tierra y por la humanidad, todo esto en medio de una ovación.

Compartieron sus emociones, visiblemente conmovidos y mostrando su buena conexión. Wiseman expresó: Nadie aquí abajo sabrá nunca lo que los cuatro hemos experimentado. Ha sido la experiencia más significativa de mi vida. Recordó que hace 24 horas, la Tierra era así de grande en la ventana. El sueño más grande en la Tierra, y cuando estás allí fuera, solo anhelas regresar con tu familia y amigos. Es extraordinario ser humano, y es especial estar en el planeta Tierra. Gracias. Glover, por su parte, comentó que aún no ha procesado los 10 días de este viaje espacial histórico alrededor de la Luna y agradeció a Dios, a sus familias y a la agencia espacial, reconociendo que mantiene intactas sus cualidades a pesar del cambio de liderazgo. Quiero agradecer públicamente a Dios, y agradecerle de nuevo, porque la gratitud por presenciar lo que vimos, hacer lo que hicimos y estar con quienes estuve… es demasiado grande para caber en un solo cuerpo, manifestó. Koch continuó, reflexionando sobre lo que significa una tripulación: Un grupo que está comprometido todo el tiempo, que sin importar qué, rema al unísono en cada minuto con el mismo propósito, dispuesto a sacrificarse en silencio por los demás, ofreciendo gracia y también exigiendo responsabilidad. La astronauta protagonizó uno de los momentos más emotivos al quedarse sin palabras tras evocar que lo que más le impactó fue, La Tierra era simplemente este bote salvavidas colgando, imperturbable, en el universo, concluyendo con la mirada perdida. El canadiense Hansen, quien cerró la sesión, resaltó la experiencia humana como parte fundamental de la misión, así como el compromiso de la tripulación, y después se reunió con sus compañeros para dirigir un mensaje final al público. Les sugeriría que, cuando miren hacia arriba, no nos vean a nosotros. Somos un espejo que les refleja a ustedes. Si les gusta lo que ven, entonces miren un poco más adentro. Esos son ustedes, señaló. Antes de concluir el evento, Wiseman retomó el micrófono y, en un elogio al administrador de la NASA, Jared Isaacman, y a la dirección en la que la agencia se encuentra actualmente, instó a la sala llena de colegas a estar listos para continuar construyendo la historia espacial después de Artemis II. Ustedes, ¡caramba!, van a ir, y nosotros estaremos allí apoyándolos en cada paso del camino, de todas las formas posibles, declaró





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