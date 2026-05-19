Los Emiratos Árabes Unidosaebalan amenazan con respuesta militar tras ataque con drones contra su central nuclear de Barakah

Durante décadas, los Emiratos Árabes Unidos se han presentado como un refugio seguro para los negocios internacionales en un Oriente Medio inundado de convulsiones violentas. Ahora, en medio de la guerra, la nación está detrás de ataques con misiles y drones por parte de Irán y ha llevado a más de la mitad las exportaciones de petróleo y gas natural. Su modelo económico se está probando a prueba y sus sectores de turismo y conferencias están sufriendo.

DUBÁI- Durante décadas, los Emiratos Árabes Unidos se han publicitado como un refugio para los negocios internacionales en un Oriente Medio inundado de convulsiones violentas.

Ahora, esas oleadas han golpeado a la nación, poniendo a prueba su modelo económico como nunca antes. Los Emiratos Árabes Unidos, un aliado cercano de Estados Unidos e Israel, enfrentaron durante la guerra más ataques con misiles y drones por parte de Irán que cualquier otro país. Los ataques, y el control asfixiante de Irán sobre el estrecho de Ormuz, han reducido a más de la mitad las exportaciones emiratíes de petróleo crudo y gas natural.

Sus sectores de turismo y conferencias también han sufrido. El país, que se encuentra justo al otro lado del golfo Pérsico frente a Irán, se ha presentado como imperturbable, incluso mientras introduce cambios significativos. Recientemente anunció planes para construir otro oleoducto con el fin de reducir su dependencia del estrecho, y se retiró del cártel petrolero de la OPEP para poder aumentar la producción de energía a más largo plazo, algo que se venía considerando desde antes de la guerra





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