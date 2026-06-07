La investigación revela que Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación, tenía una lujosa villa en Jalisco donde se encontraba un altar improvisado con imágenes de santos católicos.

Los escondites de ' El Mencho ': Imágenes exclusivas de residencias vinculadas a Nemesio Oseguera Cervantes . Mientras las balas volaban durante el fatídico tiroteo en el que el capo de la droga mexicano Nemesio Oceguera Cervantes, conocido como ' El Mencho ', resultaría herido de muerte, una pregunta rondaba en el aire: ¿el temido líder criminal buscó ayuda en sus últimos momentos murmurando oraciones desesperadas a san Judas Tadeo?

Entre los fugitivos más buscados de México, antes de ser abatido en febrero en una redada militar mexicana, Nemesio Oseguera, cofundador y líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación, pasó sus últimos días en una lujosa villa de Jalisco que contaba con un pequeño altar improvisado coronado con imágenes de santos católicos y una copia manuscrita del Salmo 91 de la Biblia. Es el principal traficante de cocaína, heroína y metanfetamina del país y, según el Departamento de Estado, también una ruta de entrada de la droga a territorio estadounidense.

Sin embargo, en el altar casero de 'El Mencho' estaban iconos de una educación popular católica y típica: figuras de la Virgen de Guadalupe, patrona de México; san Martín Caballero, patrono de los soldados y viajeros; y san Judas Tadeo, patrono de las situaciones desesperadas.

'No podría haber sido más católico', dijo Andrew Chesnut, profesor de estudios católicos en la Universidad Virginia Commonwealth en Richmond y experto en el catolicismo latinoamericano. ¿Cómo puede alguien inmerso en la narcoviolencia conciliar esa vida con la práctica devocional católica?

Chesnut afirmó que 'El Mencho', criado en el estado mexicano de Michoacán, de profunda tradición católica, se asemeja a otros delincuentes que han equilibrado la veneración, eludiendo los marcos religiosos tradicionales para absolver -o incluso justificar- los actos que les proporcionan su sustento diario. De la brújula moral del cristianismo', afirmó.

En ese sentido, añadió, 'El Mencho' y otros narcotraficantes no son muy diferentes de los mafiosos italianos que han recurrido a los santos católicos para obtener protección, prosperidad y justificación para sus actividades. Junto con los santos que se encuentran en el altar de 'El Mencho', otro santo venerado en la narcocultura es el Santo Niño de Atocha, una figura de Cristo con apariencia infantil conocida como el santo patrón de los presos y de quienes están en peligro, según Robert Almonte, instructor y consultor de las fuerzas del orden en San Antonio, Texas.

Ovidio Guzmán, el narcotraficante hijo del notorio capo de Sinaloa Joaquín 'El Chapo' Guzmán, llevaba un colgante con la imagen del Santo Niño cuando fue detenido en 2019, dijo Almonte. Entre los narcotraficantes mexicanos es San Judas Tadeo, venerado inicialmente por los narcotraficantes colombianos. Como santo patrón de las causas perdidas o las situaciones difíciles, los católicos acuden a San Judas en busca de ayuda, por ejemplo, para un familiar con una enfermedad terminal.

Sin embargo, para los cárteles, explicó Almonte, 'si viajan por la carretera en un vehículo cargado de drogas, invocan a San Judas para que les ayude a que la droga llegue a su destino'. Una mesa con una Biblia, una imagen de Jesucristo y una figurita del Santo Niño de Atocha permanecen cubiertas de polvo y escombros en el lujoso complejo de apartamentos donde el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva fue abatido a tiros en Cuernavaca en diciembre de 2009.

Beltrán Leyva, jefe de un cártel apodado 'El Jefe de Jefes', cayó abatido por una ráfaga de balas de tropas de élite de la marina. Por la Iglesia católica a quienes los narcotraficantes dirigen sus oraciones: figuras como la Santa Muerte o Jesús Malverde, cuyos seguidores se extienden mucho más allá del mundo del crimen organizado.

Esa es una de las ventajas de los santos populares, dijo Chesnut: como operan fuera de los límites del catolicismo, se les puede pedir cualquier.

'No se rigen por la moral cristiana, así que si quieres pedirles que bendigan un cargamento de fentanilo a Atlanta, es perfectamente legal', afirmó. Los santos populares llenan un vacío en un país mayoritariamente católico donde la mayoría de los santos, muchos con antiguas raíces europeas, no siempre tienen eco.

Jesús Malverde, por ejemplo, una figura similar a Robin Hood basada en un legendario bandido mexicano vestido de verde que compartía su botín con los pobres, es venerado por muchos mexicanos. Según Robert Bunker, consultor internacional en seguridad y contraterrorismo que estudia los cárteles, 'Jesús Malverde' es una figura que 'no estás viviendo una buena vida cristiana. Por mucho que reces, no te librarás de tus pecados'.

Para los narcotraficantes que han financiado mejoras locales donde el gobierno no lo ha hecho, como señaló en su momento la revista Geografías Culturales, 'Jesús Malverde' es una figura que 'no estás viviendo una buena vida cristiana. Por mucho que reces, no te librarás de tus pecados'. Según la revista, uno de estos capos había 'construido una iglesia, un jardín de infancia y una cancha de voleibol en su pueblo natal de Guamuchilito'





Univision / 🏆 50. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho Cártel De Jalisco Nueva Generación Santos Católicos Narcotraficantes

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jalisco habilita zona exclusiva para taxis de aplicación junto al aeropuerto de GuadalajaraLa infraestructura requirió una inversión de 26 millones de pesos y cuenta con 62 cajones de estacionamiento, baños, bebederos, conexiones USB, internet Wi-Fi y sistema de videovigilancia. Operará las 24 horas del día.

Read more »

Da IEPC aval a Partido Humanista de JaliscoEl Humanista se convirtió en el séptimo partido que tendrá participación en las elecciones locales del próximo año

Read more »

Jalisco facilita transbordo de vehículos en aeropuertoDe cara al Mundial 2026

Read more »

Consolidan Red Plural de Mujeres Políticas para fortalecer la participación femenina en JaliscoEgresada de la UAM-Xochimilco fan de la redacción deportiva y política

Read more »