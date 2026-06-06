Los hermanos Wayans anuncian nuevos proyectos y el regreso de Scary Movie 6

Tras la polémica recepción de Scary Movie 6, los Wayans confirman el desarrollo de futuras entregas y spin‑offs, prometiendo recuperar la esencia irreverente de sus comedias de los años 2000.

Los hermanos Wayans han anunciado que están gestando nuevos proyectos vinculados a sus películas más icónicas de los años 2000, después del reciente estreno de la sexta entrega de la saga Scary Movie .

La noticia ha generado una oleada de entusiasmo entre los seguidores, que ven en este regreso una oportunidad para revivir la comedia desenfrenada y políticamente incorrecta que marcó una época. Aunque la nueva entrega recibió críticas mixtas -con una puntuación en Rotten Tomatoes que oscila entre el 20 % y el 32 % y una media de 3,0 estrellas en Letterboxd- el público sigue demostrando interés y esperanza de que la franquicia recupere la esencia de sus primeras entregas.

Marlon Wayans comentó que la película "se está escribiendo sola" gracias al apoyo del equipo creativo, y agradeció a los aficionados por seguir respaldando sus proyectos. Esta apertura ha alimentado el rumor de que podrían anunciarse futuras secuelas si la actual logra consolidarse como un éxito de taquilla.

El legado de los Wayans en el cine de parodia comenzó con Scary Movie, lanzada en el año 2000, cuando Keenen Ivory, Shawn y Marlon transformaron el género al burlarse sin filtros de los éxitos del terror contemporáneo como Scream o I Know What You Did Last Summer. Keenen dirigió las dos primeras entregas, mientras Shawn y Marlon desempeñaron papeles protagónicos y coescribieron los guiones.

Sin embargo, a partir de la tercera película la familia fue excluida de la producción debido a tensas disputas contractuales con los productores Harvey y Bob Weinstein. Tras más de dos décadas de ausencia y con los derechos de la franquicia fuera del control de los Weinstein, los hermanos han recuperado la titularidad y están listos para retomar la saga con Scary Movie 6, con la intención de devolver al público el humor absurdo y la irreverencia que caracterizó a los inicios.

Marlon Wayans ha insinuado que, de ser bien recibida la nueva película, se podría considerar una séptima entrega.

"Aún no lo estamos haciendo", admitió brevemente, pero sus palabras fueron suficientes para avivar la curiosidad de los fanáticos sobre la posible evolución de la trama. La sexta entrega sigue a dos agentes del FBI que, tras un accidente, deben hacerse pasar por socialités en un fin de semana en los Hamptons mientras investigan un misterio, culminando en la captura de los villanos y el descubrimiento de los secretos de los protagonistas.

El público también se pregunta si actores como Terry Crews volverán a aparecer en futuras entregas, lo que añade un elemento de expectación adicional. En resumen, los Wayans están preparando una nueva oleada de contenidos que podrían incluir secuelas, spin‑offs o incluso proyectos totalmente inéditos, y los seguidores de la saga están atentos a cada anuncio, anticipando la vuelta de un estilo de comedia que, pese a sus controversias, sigue dejando huella en la cultura popular





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