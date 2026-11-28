Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha mantiene el primer lugar en la taquilla estadounidense recaudando 22.5 millones el viernes 27 de noviembre.

La precuela cinematográfica Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha, producida por Lionsgate, ha consolidado su posición dominante en la taquilla de Estados Unidos durante su segunda semana de exhibición. Durante el viernes 27 de noviembre, el largometraje logró capturar 22.5 millones de dólares en la región norteamericana, reafirmando su liderazgo sobre el resto de las producciones estrenadas recientemente.

Rendimiento comercial y proyecciones financieras

La película continúa proyectándose en un total de 4,018 salas de cine a lo largo del país, una estrategia de distribución amplia que permite mantener la afluencia de público. Las estimaciones actuales indican que la cinta podría acumular 83.5 millones de dólares durante el periodo que concluye el domingo 29 de noviembre, aprovechando el fin de semana prolongado.

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Si se cumplen estas estimaciones financieras, la producción alcanzaría una recaudación total en Norteamérica de aproximadamente 231.68 millones de dólares. Este resultado confirma el fuerte desempeño comercial de la franquicia, la cual ha conseguido atraer nuevamente a los espectadores al cine con gran éxito tras su estreno inicial.

Récords históricos y datos del debut

Los resultados actuales refuerzan el buen desempeño histórico de la saga. La cinta debutó con 119.3 millones de dólares durante su primer fin de semana, lo que la posiciona como el cuarto mayor estreno en la historia de la franquicia. Además, estableció un nuevo récord al recaudar 12.88 millones de dólares durante su primer lunes de exhibición.

Esta cifra superó la marca anterior, que pertenecía a En llamas y consistía en 10.5 millones de dólares recaudados el viernes en 3,382 salas norteamericanas. La cinta, que es la cuarta entrega de la saga iniciada hace años, ha rompido un récord de taquilla que En llamas conservaba desde el año 2013.

Competencia y el impacto de Disney

La nueva producción animada de Disney, Hexed, ocupó el tercer lugar en el ranking del viernes con 8.45 millones de dólares. Su elenco de voces incluye a talentos destacados y la trama sigue a una adolescente que descubre sus poderes mágicos y termina transportada a un mundo de fantasía. Disney espera que la cinta alcance aproximadamente 33.36 millones de dólares durante sus primeros cinco días en cartelera.

Otras producciones completaron los cinco primeros lugares de la taquilla del viernes. La segunda y quinta posición fueron ocupadas por títulos con 3.3 y 2.73 millones de dólares respectivamente, aunque todavía faltan los resultados definitivos del fin de semana completo para confirmar el orden final.

Trama y personajes principales

La nueva entrega narra la historia de un joven Haymitch Abernathy durante los 50.º Juegos del Hambre, celebrados 24 años antes de los acontecimientos de la película original. Este trasfondo cronológico permite a los espectadores entender los orígenes de los conflictos en la saga.

Entre los rostros principales se encuentran Joseph Zada y McKenna Grace, quienes dan vida a los personajes centrales en esta prequel. Las imágenes promocionales y los créditos de fotografía a cargo de Murray Close han sido fundamentales para visualizar el tono de esta nueva historia.

Aunque la competencia incluye nuevas producciones que buscan aprovechar las celebraciones de Acción de Gracias, las estimaciones colocan nuevamente a Los Juegos del Hambre como la principal película del mercado norteamericano. La combinación de un elenco atractivo y récords históricos mantiene el interés del público.