Los Knicks de Nueva York alcanzan 11 victorias seguidas y se clasifican a las Finales de la NBA

El equipo de Mike Brown ha demostrado su superioridad durante toda la temporada y ha logrado una histórica racha de 11 victorias seguidas en los Playoffs, una marca que ya figura entre las más largas en la historia de la liga. Ahora, los Knicks se enfrentarán al ganador de la serie entre Thunder de Oklahoma City y Spurs de San Antonio en busca de su primer campeonato desde 1999.

Los Knicks de Nueva York están de vuelta en unas Finales de la NBA después de 27 años. El equipo dirigido por Mike Brown aseguró este lunes su pase a la serie por el campeonato tras derrotar 130-93 a los Cavaliers de Cleveland en el cuarto juego de la Final de la Conferencia Este.

La victoria confirmó el dominio que Nueva York mostró durante toda la eliminatoria. Los Knicks cerraron la serie con una barrida de 4-0 y alcanzaron 11 triunfos consecutivos en estos Playoffs, una marca que ya figura entre las más largas en la historia de la liga





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