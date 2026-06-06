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Los Knicks de Nueva York se impusieron en San Antonio y lideran la serie 2-0

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Los Knicks de Nueva York se impusieron en San Antonio y lideran la serie 2-0
NBAKnicksSpurs
📆6/6/2026 4:34 AM
📰vanguardiamx
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Los Knicks de Nueva York se impusieron en San Antonio en un partido dramático, liderando la serie 2-0 en la final de la NBA 2026. Jalen Brunson fue el héroe de la noche, robando un balón clave y encestando el tiro libre que inclinó el partido a favor de los Knicks.

Las Finales de la NBA 2026 cambiaron de rumbo en apenas dos partidos. Los Knicks de Nueva York volvieron a dar un golpe de autoridad en San Antonio y derrotaron 105-104 a los Spurs en un cierre dramático que dejó a la franquicia neoyorquina con ventaja de 2-0 en la serie por el campeonato.

El equipo dirigido por Mike Brown resistió la presión del Frost Bank Center, sobrevivió a una reacción furiosa de San Antonio en el último cuarto y encontró en Jalen Brunson la jugada decisiva de la noche. Aunque el base no tuvo su partido más fino en ofensiva, apareció en el momento que más pesaba: robó un balón clave y encestó el tiro libre que terminó inclinando el Juego 2 a favor de los Knicks.

La victoria tiene un valor enorme para Nueva York, que se llevó los dos primeros partidos como visitante y ahora regresará al Madison Square Garden con la oportunidad de acercarse a un título que no conquista desde 1973. Después de imponerse 105-95 en el Juego 1, los Knicks repitieron dosis con otro marcador de 105 puntos, pero esta vez tuvieron que sufrir hasta el último segundo. San Antonio no se rindió.

Los Spurs llegaron a estar abajo por 14 puntos en el cuarto periodo, pero apretaron la defensa, aceleraron el ritmo y pusieron el partido en zona de infarto. Victor Wembanyama lideró la reacción con una actuación dominante de 29 puntos, nueve rebotes y cuatro bloqueos, sin embargo, el francés falló el disparo que pudo cambiar la historia sobre la bocina. Los Knicks encontraron respuestas en distintos frentes.

Karl-Anthony Towns firmó 21 puntos y 13 rebotes, Mikal Bridges aportó 20 unidades, OG Anunoby sumó 17 y Landry Shamet salió desde la banca para colaborar con 13 puntos en una noche donde cada posesión terminó pesando en el marcador. Brunson, pese a sus altibajos en el tiro, cerró con 20 puntos y cinco robos, confirmando su condición de líder emocional de unos Knicks que han construido una postemporada histórica.

Nueva York encadenó su victoria número 13 en playoffs y quedó a dos triunfos de coronar una de las campañas más importantes en la historia reciente de la franquicia. Para los Spurs, el golpe es doble. San Antonio compitió, tuvo a Wembanyama como figura y estuvo a una posesión de empatar la serie, pero viajará a Nueva York contra la pared.

El Juego 3 se disputará el lunes en el Madison Square Garden, donde los Knicks buscarán ponerse 3-0 y dejar a los texanos al borde de la eliminación. La serie todavía no está sentenciada, pero el mensaje de los Knicks es claro: ganaron dos veces en San Antonio, resistieron a Wembanyama y están cada vez más cerca de volver a tocar la gloria en la NBA

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NBA Knicks Spurs Jalen Brunson Victor Wembanyama Mike Brown Madison Square Garden

 

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