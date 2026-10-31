Los mejores destinos para vivir la Fórmula 1

Descubre las ciudades que albergan los mejores circuitos de la Fórmula 1 y cómo aprovechar las experiencias únicas que ofrecen tanto en la pista como fuera de ella.

El rugido de los motores y la emoción de los rebases son suficientes motivos para asistir a la Fórmula 1 en latitudes con algunas de las mejores pistas y con grandes atractivos fuera de estas.

Gran Premio de Australia en Melbourne

Convierte un fin de semana en una emocionante experiencia de viaje. Melbourne. Gran Premio de Australia 2-4 de abril. Albert Park Grand Prix Circuit.

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Circuito semipermanente alrededor de un lago artificial dentro de un parque urbano. Sus vías se utilizan habitualmente para el tránsito local. Rodeado de áreas verdes, el circuito fue remodelado en algunos tramos para aumentar la velocidad. Fuera de la pista: Melbourne combina edificios históricos, rascacielos, arte urbano y gastronomía.

Recorre el centro para la cultura y las artes Federation Square, los murales de Fitzroy, la National Gallery of Victoria y el Queen Victoria Market. También visita Phillip Island para ver pingüinos y lánzate a la Great Ocean Road hasta la maravilla de los Doce Apóstoles. ¿Cómo llegar al circuito? En tranvía, desde el centro, con servicios especiales durante la F1.

Gran Premio de Japón en Suzuka

Suzuka. Gran Premio de Japón 9-11 de abril. Suzuka Circuit. Su trazado permanente en forma de ocho es único en la F1.

Destacan las curvas Esses y 130R y por la pasión y creatividad de sus aficionados que llegan con disfraces, cascos decorados y originales accesorios inspirados en sus pilotos y escuderías favoritas. Fuera de la pista: La primavera es una buena temporada para recorrer Japón. Desde Suzuka se puede visitar Nagoya, con su castillo y el museo de Toyota o el santuario de Ise.

También vale la pena extender el viaje a Kioto para conocer el templo Kiyomizu-dera, el santuario Fushimi Inari y el bosque de bambú de Arashiyama. En Osaka destacanel castillo, el barrio de Dotonbori y su gastronomía callejera. ¿Cómo llegar al circuito? Desde Nagoya, toma el tren Kintetsu hasta Shiroko (50 minutos) y después en autobús a Suzuka.

Gran Premio de Miami en Miami

Miami. Gran Premio de Miami 30 de abril-2 de mayo. Miami International Autodrome. Circuito semipermanente alrededor del Hard Rock Stadium, con 19 curvas y una marina artificial.

Combina el automovilismo con el ambiente de una fiesta de playa, música, celebridades y espacios de hospitalidad. Fuera de la pista: Sus atractivos: playas, compras, arte urbano y gastronomía. South Beach destaca por sus edificios art déco, mientras que Wynwood, un barrio y distrito de arte urbano, reúne galerías y murales de artistas internacionales. Little Havana conserva parte de la herencia cubana de la ciudad.

Visita el Pérez Art Museum, recorre las tiendas de Bal Harbour o explora los humedales del Parque Nacional Everglades, donde habitan caimanes y numerosas especies de aves. ¿Cómo llegar al circuito? El autódromo está alrededor del Hard Rock Stadium, en Miami Gardens. Conviene tomar los transportes especiales desde distintos puntos de la ciudad.

Gran Premio de Canadá en Montreal

Montreal. Gran Premio de Canadá 21-23 de mayo. Circuit Gilles-Villeneuve. Trazado semipermanente en una isla de Montreal.

Es famoso por el Muro de los Campeones. Una de las carreras donde la fiesta se extiende fuera del circuito, con exhibiciones de automóviles, música y actividades para aficionados en calles como Crescent Street. Fuera de la pista: Hay historia, cultura, arquitectura y barrios con mucha personalidad. En el Viejo Montreal destacan sus calles empedradas, y la Basílica de Notre-Dame, mientras que el parque Mont Royal ofrece panorámicas.

Recorre los mercados Jean-Talon y Atwater y prueba especialidades como la poutine y el smoked meat. ¿Cómo llegar al circuito? En Metro hasta Jean-Drapeau, y después caminando a los accesos del Gilles-Villeneuve. Montecarlo.

Gran Premio de Mónaco y Hungría

Gran Premio de Mónaco 4-6 de junio. Circuit de Monaco. Prestigio y glamour son los calificativos para este circuito callejero de curvas cerradas, donde los rebases son difíciles. Pasa frente al Casino de Montecarlo y atraviesa un túnel.

Los monoplazas recorren la ciudad a través de calles estrechas entre edificios históricos, hoteles de lujo, con yates atracados para observar la carrera. Fuera de la pista: Lujo en restaurantes, hoteles y yates, además de atractivos históricos y vistas al Mediterráneo. Destacan el Casino de Montecarlo, el Palacio del Príncipe, el Museo Oceanográfico, las calles del casco antiguo y los jardines de Saint-Martin.

Su ubicación permite extender el viaje a la Riviera francesa, con visitas a Niza, la villa medieval de Èze y Menton, conocida por sus fachadas coloridas. ¿Cómo llegar al circuito? Desde Niza, en tren hasta Mónaco (unos 25 minutos) y después caminando hasta la tribuna. Budapest.

Gran Premio de Hungría 30 de julio-1 de agosto. Hungaroring. Autódromo permanente cuya sucesión de curvas complica los adelantamientos. Es una carrera con ambiente veraniego, donde el calor, además del trazado, pone a prueba a los pilotos.

Fuera de la pista: La ciudad invita a bajar las revoluciones después de la carrera. Un paseo por el Danubio permite admirar el Parlamento y sus puentes iluminados. El centro histórico de Buda cuenta con las fortalezas del Castillo de Buda y la Iglesia de Matías. En Pest, destaca la Avenida Andrássy, flanqueada por edificios neo-renacentistas, y el bullicio de la Plaza de los Héroes.

La gastronomía local incluye el goulash, palacsinta y vinos de Tokaj. ¿Cómo llegar al circuito? En coche o autobús desde Budapest, o el tren HÉV con un transbordo en autobús.