Los mejores telescopios para principiantes en junio: guía de compra con descuentos

Descubre cuáles son los telescopios más recomendados para iniciarte en la astronomía este junio, con ofertas y opciones accesibles para observar fenómenos astronómicos como la lluvia de meteoritos Perseidas y alineaciones planetarias.

Junio se acerca, y con ello, diferentes fenómenos astronómicos que no te puedes perder. Desde las raras y majestuosas-donde varios mundos se forman en fila ante nuestros ojos- hasta la mística llegada de la lluvia de meteoritos Perseidas, pasando por la alineación planetaria que reunirá a Júpiter, Saturno y Marte en un espectáculo nocturno único.

Para disfrutar de estos eventos, contar con un buen telescopio es fundamental. Hoy en día existen opciones tecnológicas, portátiles y muy accesibles que se adaptan a cualquier bolsillo. A continuación, te preparamos el mejor radar de descuentos y los equipos clave para que no te quedes a oscuras en los próximos grandes eventos del firmamento. El Celestron PowerSeeker 127EQ es uno de los telescopios más populares y comentados del mercado para principiantes.

Se trata de un reflector newtoniano con una apertura de 127 milímetros, que ofrece un buen equilibrio entre potencia y precio. Su montura ecuatorial permite seguir objetos celestes de manera más precisa, aunque requiere cierta práctica para su alineación. Es ideal para quienes desean observar la Luna, los planetas del sistema solar y algunos objetos de cielo profundo como cúmulos estelares y nebulosas, sin realizar una inversión excesiva.

Tasco Telescopio Astronomico Luminova: La línea de telescopios Tasco Luminova con montura ecuatorial representa una de las opciones más tradicionales para quienes buscan ingresar al mundo de la astronomía con un presupuesto ajustado. Aunque en los canales de venta se le suele etiquetar con la palabra "profesional", es importante aclarar que técnicamente es un equipo de iniciación o nivel de entrada.

Con aperturas que rondan los 114 o 130 milímetros, estos reflectores newtonianos son una puerta de entrada económica al mundo de la observación astronómica, aunque su calidad óptica y estabilidad mecánica son modestas en comparación con gamas superiores. WOTOW Telescopios Astronómicos para Adultos y Niños: El WOTOW Telescopio Astronómico de 70mm es un equipo diseñado bajo el concepto de telescopio de viaje o portátil.

Está enfocado principalmente en niños, familias y adultos principiantes que buscan un aparato sumamente fácil de armar y transportar, sin las complicaciones técnicas de los modelos con monturas ecuatoriales complejas. Su pequeño tamaño y liviano peso lo hacen perfecto para llevar a campamentos, playa o simplemente al jardín.

Aunque su apertura limita la observación de objetos débiles, es más que suficiente para disfrutar de los cráteres lunares, las fases de Venus, los anillos de Saturno y algunos de los satélites galileanos de Júpiter. El telescopio refractor astronómico es el diseño clásico por excelencia: un tubo cerrado con un sistema de lentes en el extremo frontal que dirige la luz directamente hacia el ocular en la parte posterior.

Son los equipos más recomendados para quienes se inician en la astronomía o buscan un dispositivo libre de mantenimiento pesado, ya que no requieren alineación de espejos como los reflectores. Suelen ofrecer imágenes de alto contraste, ideales para la observación lunar y planetaria. Celestron - 70mm Travel Scope: El Celestron Travel Scope 70 es uno de los telescopios refractores más vendidos a nivel mundial dentro de la categoría de iniciación y uso portátil.

Está diseñado bajo el concepto "grabs-and-go" (agarrar y llevar), pensado específicamente para personas que se mueven constantemente, familias que van de campamento o principiantes que quieren un equipo cero complicado. Viene completo con una mochila de transporte, dos oculares y un diagonal, lo que lo convierte en un paquete todo-en-uno muy atractivo.

Su apertura de 70mm no permite ver los detalles más sutiles de los objetos de cielo profundo, pero para la Luna, los planetas y estrellas brillantes es más que suficiente. En el mercado de segunda mano se pueden encontrar auténticas gangas, especialmente en temporada de rebajas como el Hot Sale 2026





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