Los Mets firmaron a Tarik Skubal con un récord de 450 millones de dólares. El lanzador rompe marcas y supera los acuerdos anteriores de Yoshinobu Yamamoto.

Los Mets de Nueva York han llegado a un acuerdo con el lanzador zurdo Tarik Skubal para firmar un contrato que alcanza la cifra astronómica de 450 millones de dólares por un periodo de nueve años. Este hito contractual lo posiciona como el jugador más valioso de la agencia libre en el momento de la negociación y establece el nuevo estándar máximo para cualquier pitcher en la historia de las Grandes Ligas.

Ruptura de récords salariales previos

El acuerdo promedio 50 millones de dólares por temporada, una cifra que supera ampliamente los 325 millones de dólares por 12 años que Yoshinobu Yamamoto firmó con los Dodgers de Los Ángeles, los cuales comenzaron en 2024. Asimismo, el contrato rebasa con creces el mayor salario anual registrado anteriormente para un lanzador, que fue de 37 millones de dólares, pagado a Jacob deGrom en su acuerdo de 185 millones de dólares por cinco años con Texas, iniciado en 2023.

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La solidez financiera de este pacto se fundamenta en el desempeño excepcional de Skubal durante las últimas cuatro campañas. El atleta acumula un registro de 43 victorias y 17 derrotas con una efectividad de 2.42 en 88 aperturas. Su estadística demuestra un dominio consistente con 655 ponches y solo 95 bases por bolas en 546 entradas lanzadas.

Detalles de la negociación y cláusulas clave

La estructura del contrato incluye mecanismos de protección tanto para el jugador como para el equipo. Se ha establecido una cláusula de no cambio total, la cual impide a los Mets de Nueva York transferir a Skubal a cualquier otro equipo sin su consentimiento expreso. Además, el acuerdo contempla un bono por firma de 45 millones de dólares.

Es importante destacar que este bono queda protegido del paro patronal, una disputa laboral que los dueños de los equipos pueden imponer y que representa una amenaza potencial para la temporada 2027. Esta protección garantiza que el flujo de efectivo del jugador no se vea afectado por incertidumbres futuras en la liga.

Contexto deportivo y rendimiento reciente

Skubal cumple 30 años el 20 de noviembre y en 2025 se alzó con su segundo Premio Cy Young consecutivo en la Liga Americana. Sin embargo, su llegada a los Mets fue precedida por una temporada de cambios significativos. En 2026, registró una foja de 12-7 con una efectividad de 2.72 en 26 aperturas, jugando tanto para los Tigres de Detroit como para los Dodgers.

Los Dodgers adquirieron a Skubal el 2 de agosto a cambio de tres prospectos: los lanzadores derechos River Ryan y Brady Smith, y el jardinero Zyhir Hope. Su salario fue de 32 millones de dólares, una cifra récord obtenida mediante arbitraje salarial. No participó con Detroit entre el 29 de abril y el 13 de junio debido a una cirugía para retirar un cuerpo libre del codo.

Recuperación médica y proyección técnica

El procedimiento quirúrgico fue realizado por el doctor Neal ElAttrache, médico principal de los Dodgers. La intervención utilizó elNanoNeedle scope 2.0, un instrumento diseñado específicamente para acelerar el proceso de recuperación del atleta. Skubal retornó para la postemporada, abriendo dos juegos con los Dodgers, donde mantuvo un registro de 1-1 y una efectividad de 2.45.

Técnicamente, su recta de cuatro costuras promedió 155.8 kilómetros por hora este año, un ligero descenso respecto a los 157.1 kilómetros por hora registrados en 2025. El uso de esta velocidad se distribuyó en el 38 % de sus lanzamientos. Otros lanzamientos incluyeron el cambio de velocidad (25.6 %), el sinker (17.5 %), el slider (13.9 %) y la curva (5 %).

En total, sus siete temporadas en las Grandes Ligas muestran un registro global de 66-44 con una efectividad de 3.02 en 160 aperturas y tres relevos. Ha acumulado 1,075 ponches en 925 y un tercio de entradas, consolidando su estatus como uno de los competidores más codiciados y efectivos de su generación.