Los New York Knicks conquistan su primer campeonato desde 1973

Los New York Knicks escribieron una de las páginas más emotivas de su historia al derrotar a los San Antonio Spurs en el quinto partido de las Finales de la NBA.

Los New York Knicks escribieron una de las páginas más emotivas de su historia al derrotar a los San Antonio Spurs en el quinto partido de las Finales de la NBA.

La victoria aseguró la serie por 4-1 y conquistó un campeonato que se hizo esperar durante más de medio siglo. El título representa el primero para la franquicia desde 1973, cuando los Knicks levantaron su segundo y último trofeo de la NBA. La gran figura de la noche fue Jalen Brunson, quien ofreció una actuación histórica al registrar 45 puntos en el partido decisivo.

Su liderazgo apareció en los momentos más importantes del encuentro y permitió a Nueva York mantener el control ante la presión de los Spurs. Brunson cargó con la ofensiva de los Knicks y respondió cada vez que San Antonio intentó acercarse en el marcador. Su rendimiento confirmó el papel protagónico que desempeñó durante toda la postemporada y consolidó su lugar entre los jugadores más importantes en la historia reciente de la franquicia.

Del otro lado, Victor Wembanyama dejó claro por qué es considerado una de las grandes estrellas del presente y del futuro de la NBA. El francés sumó 19 puntos, capturó 14 rebotes y añadió cinco tapones en una destacada actuación individual.

Sin embargo, sus esfuerzos no fueron suficientes para evitar la derrota en las primeras Finales de su carrera. La sequía terminó para los Knicks, quienes pusieron fin a una de las sequías más prolongadas entre los equipos históricos de la NBA. La victoria sobre los Spurs marca el inicio de una nueva era para la organización, después de 53 años de espera, los Knicks vuelven a la cima de la NBA.

El campeonato de 2026 ya ocupa un lugar privilegiado en la historia del deporte neoyorquino y confirma que la perseverancia de una franquicia y de su afición finalmente tuvo recompensa





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