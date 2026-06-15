Los nuevos préstamos bancarios en China crecen menos de lo esperado en mayo por la crisis inmobiliaria

El aumento interanual de los préstamos en yuanes fue inferior a las proyecciones, acumulando una caída en el período enero-mayo y reflejando la persistente debilidad en la demanda de crédito de hogares y empresas.

Los nuevos préstamos bancarios en China experimentaron un aumento menor al proyectado durante el mes de mayo, después de haber reportado una contracción en abril.

Este comportamiento refleja el impacto continuo de la prolongada crisis en el sector inmobiliario, que sigue afectando negativamente la capacidad y disposición de los hogares para asumir deuda. Según cálculos realizados por Reuters a partir de datos del Banco Popular de China, los nuevos préstamos en yuanes alcanzaron los 520.000 millones en mayo, una cifra que, si bien representa una recuperación respecto a la contracción de 10.000 millones registrada el mes anterior, no logró cumplir con las expectativas del mercado.

Los analistas encuestados por Reuters anticipaban un volumen de 550.000 millones de yuanes para el mes, frente a los 620.000 millones del mismo mes del año anterior. El banco central chino no publica un desglose mensual detallado, por lo que la estimación de mayo se construyó comparando el acumulado de enero a mayo publicado recientemente con el saldo de enero a abril.

En el acumulado de los primeros cinco meses del año, los bancos otorgaron 9,11 billones de yuanes en nuevos préstamos, una disminución significativa comparada con los 10,68 billones del mismo periodo de 2023. Esta caída acumulada subraya la débil demanda de crédito en la economía, impulsada por un clima empresarial poco favorable, un consumo interno moderado y la persistente desaceleración en el mercado inmobiliario.

Al desglosar los datos por sector, los préstamos destinados a hogares, que incluyen hipotecas, mostraron una contracción de 141.200 millones de yuanes en mayo, tras la fuerte disminución de 786.900 millones en abril. En contraste, el crédito corporativo experimentó un repunte, pasando de 390.000 millones en abril a 640.000 millones en mayo, indicando que empresas, posiblemente las estatales o con mejor acceso al financiamiento, están recurriendo más a los bancos.

El desempeño dispar entre hogares y empresas evidencia la concentración de la debilidad en el consumo privado y la inversión residencial, mientras que el sector productivo, al menos en cifras mensuales, muestra cierta resiliencia. No obstante, el dato acumulado de préstamos totales en el año sigue siendo inferior, señalando que la recuperación del crédito en la mayor economía asiática aún no se consolida y enfrenta vientos en contrario estructurales, particularmente en el mercado de propiedades donde los excesos de oferta y la baja confianza de los compradores han derivado en una Crisis prolongada que frena la creación de nueva deuda por parte de las familias





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