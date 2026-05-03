Los Philadelphia 76ers logran una histórica remontada ante los Boston Celtics en un emocionante Juego 7 de los Playoffs de la NBA

Los Philadelphia 76ers lograron una histórica remontada ante los Boston Celtics en un emocionante Juego 7 de los Playoffs de la NBA, superando un marcador adverso de 3-1 en la serie. Este triunfo representa una de las mayores hazañas de esta postemporada y marca un hito en la rivalidad entre ambos equipos.

En un emocionante y dramático Juego 7 de los Playoffs de la NBA , los Philadelphia 76ers lograron una histórica remontada ante los Boston Celtics , superando un marcador adverso de 3-1 en la serie.

Este triunfo no solo representa una de las mayores hazañas de esta postemporada, sino que también marca un hito en la rivalidad entre ambos equipos. Los Celtics, que llegaron al partido decisivo con la baja de su estrella Jayson Tatum debido a molestias en la rodilla izquierda, intentaron compensar su ausencia con destacadas actuaciones de Jaylen Brown, quien anotó 33 puntos, y Derrick White, con 26 puntos.

Sin embargo, el esfuerzo no fue suficiente para evitar la eliminación, ya que los Sixers demostraron una gran fortaleza mental y física en los momentos clave del encuentro. Filadelfia dominó gran parte del partido, especialmente en los primeros minutos, pero Boston logró recortar la diferencia y ejercer presión en el cierre.

A pesar de esto, los Sixers mantuvieron la calma y cerraron el partido con puntos cruciales de Tyrese Maxey y Joel Embiid, asegurando una victoria que les permite avanzar en los Playoffs de la NBA. Esta remontada es especialmente significativa porque, históricamente, los equipos que logran una ventaja de 3-1 en una serie suelen ganar la eliminatoria.

Sin embargo, los 76ers rompieron con esta tendencia y dejaron fuera a los Celtics, quienes finalizaron la temporada con un récord de 56-26 pero se despidieron más temprano de lo esperado. La actuación de VJ Edgecombe, quien anotó 23 puntos, incluyendo cinco triples, en su primer Juego 7 de Playoffs, fue clave para el triunfo de Filadelfia.

Con este resultado, los Sixers no solo avanzan en la postemporada, sino que también demuestran su capacidad para superar adversidades y consolidarse como un serio contendiente en la Conferencia Este. La eliminación de los Celtics, por otro lado, deja un sabor amargo en una temporada que prometía mucho pero que terminó con una derrota inesperada.

Este partido será recordado como uno de los más emocionantes de la postemporada y como un ejemplo de cómo el baloncesto puede ofrecer sorpresas hasta el último momento





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