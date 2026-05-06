Los precios del petróleo caen a mínimos de dos semanas ante posible acuerdo entre EE.UU. e Irán

Los precios del petróleo registran fuertes caídas tras informaciones sobre un posible acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán, lo que podría aliviar las tensiones en el estrecho de Ormuz y afectar el suministro global de crudo.

Los precios del petróleo continuaban su tendencia a la baja este miércoles, alcanzando niveles mínimos de las últimas dos semanas tras informaciones sobre un posible acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán .

Los futuros del crudo Brent registraban una caída de 10.07 dólares, equivalente a un 9.2%, situándose en 99.80 dólares por barril a las 10:42 GMT, por debajo de los 100 dólares por primera vez desde el 22 de abril. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI) estadounidense experimentaba una disminución de 10.79 dólares, un 10.6%, cotizando a 91.48 dólares.

Ambos referenciales se dirigían hacia sus mayores caídas diarias en términos absolutos en un mes, tocando mínimos de dos semanas tras haber perdido alrededor de un 4% en la sesión anterior. Una fuente del mediador Pakistán reveló que Estados Unidos e Irán estaban cerca de alcanzar un acuerdo sobre un memorando de entendimiento de una página.

Según el medio estadounidense Axios, Estados Unidos espera respuestas iraníes sobre varios puntos clave en las próximas 48 horas, citando fuentes que indicaron que esta vez las partes están más cerca de un acuerdo desde el inicio de la guerra. Irán había manifestado previamente que solo aceptaría un acuerdo justo y exhaustivo.

El Ejército estadounidense anunció el lunes que había destruido varias embarcaciones iraníes como parte de los esfuerzos para ayudar a los barcos varados a salir del estrecho de Ormuz. Las interrupciones en el suministro de crudo debido a la guerra en febrero han provocado un aumento en los precios, con el Brent cotizando la semana pasada a su nivel más alto desde marzo de 2022.

El cierre del estrecho de Ormuz ha reducido las reservas mundiales de petróleo y combustible, ya que las refinerías intentan compensar el déficit de producción. Según fuentes del mercado, las reservas de crudo en Estados Unidos cayeron por tercera semana consecutiva, mientras que las de gasolina y destilados también disminuyeron.

Las reservas de crudo se redujeron en 8.1 millones de barriles en la semana que finalizó el 1 de mayo, mientras que las de gasolina disminuyeron en 6.1 millones de barriles y las de destilados en 4.6 millones de barriles. Las cifras oficiales de la EIA, el departamento de estadísticas del Departamento de Energía de Estados Unidos, se publicarán a las 14:30 GMT





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