Los productores de Rocky aseguran la participación de Stallone ante dudas de United Artists

Chartoff y Winkler defendieron el proyecto con Sylvester Stallone, garantizando su participación y un presupuesto de un millón de dólares, superando la oferta inicial de United Artists.

El histórico filme Rocky pasó del guion de Sylvester Stallone a la gran pantalla gracias a la determinación de los productores Robert Chartoff y Irwin Winkler, quienes aseguraron la participación del actor pese a una oferta inicial de United Artists con un presupuesto alto y la posibilidad de escoger otra estrella.

El dato inicial: una propuesta poco atractiva

En 1975, United Artists ofreció a Stallone 250.000 dólares para que dirigiera y protagonizara su propio guion, pero el estudio también planteó un presupuesto superior a 1,5 millones de dólares, lo cual permitía evadir la cláusula contractual que los productores tenían para realizar proyectos de ese rango.

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Los productores, sin embargo, presentaron una alternativa con un millón de dólares, asegurando la finalización de la película y asumiendo el riesgo financiero total.

La estrategia de Chartoff y Winkler

Chartoff y Winkler decidieron apostar por un presupuesto más modesto y garantizar el posteo de la filmación, recibiendo la aprobación de los estudios bajo la condición de que el actor se mantuviera en el papel principal.

Para reforzar la producción, contrataron al director John G. Avildsen, quien tenía experiencia en proyectos económicos y aceptó dirigir la película con Stallone como protagonista.

Reconocimientos y logros

El filme ganó en 1977 los premios Óscar a Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Edición. Chartoff y Winkler fueron reconocidos como productores principales, mientras que Stallone obtuvo nominaciones por su actuación y su guion.

Este acuerdo no solo garantizó la aparición de Stallone en la historia, sino que también estableció un punto de referencia para la industria y se convirtió en un eje central de sus carreras.

Desavenencias posteriores

A pesar del éxito del film, Stallone ha cuestionado repetidamente a Winkler respecto a la propiedad de la franquicia y la participación de sus hijos en los derechos sobre la serie.

En 2022, el actor utilizó Instagram para solicitar la cesión de parte de los derechos propietarios de la creación, aunque se había ganado honorarios y participación en las ganancias; el actor sigue inconforme con su posición dentro de la franquicia.

Perspectivas actuales

En julio de 2026, Winkler aclaró que no estaba involucrado como productor en la más reciente entrega de la franquicia, pero había visto la cinta y la calificó como buena, resaltando la gran labor realizada.

El debate continúa entre los dos hombres, mientras la franquicia continúa generando ingresos y estableciendo nuevas líneas de producción para futuros proyectos de Hollywood.