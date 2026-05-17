Los residuos de comida y saliva en los platos generan una cadena de riesgo en la salud de las mascotas

Los expertos en salud animal sugieren lavar los platos después de cada uso (especialmente con dieta húmeda) o al menos una vez al día para evitar la fermentación de residuos y minimizar los riesgos biológicos. La omisión de estos plazos podría derivar en cuadros graves de diarrea y deshidratación en las mascotas. De esta manera, se reduce el riesgo de enfermedades gástricas y se limita la transmisión de enfermedades sexo transmissivas en las mascotas.

Los restos de saliva y comida orgánica crean un entorno ideal para la bacteria que produce biofilm (una capa viscosa de bacterias que se adhiere a las superficies).

Esta bacteria se asienta en los residuos de comida húmeda o seca, provocando cuadros graves de diarrea y deshidratación en las mascotas. Los platos sucios sin la protección debida corren el riesgo de contraer enfermedades zoonóticas por contacto directo. La omisión de estos protocolos de limpieza derivan en cuadros graves de diarrea, deshidratación y la aparición de acné felino o canino. La limpieza diaria con agua caliente y jabón es la barrera más efectiva contra la propagación de enfermedades gástricas





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