Los Simpson: Un Homenaje Tragicómico al Sueño Americano y al Espíritu Mexicano en "The Fall Guy Yi Yi"

El episodio 12 de la temporada 37 de Los Simpson, "The Fall Guy Yi Yi", se erige como una brillante metáfora del sueño americano y un emotivo homenaje al espíritu resiliente del migrante mexicano, utilizando el humor, la autoparodia y referencias culturales para desromantizar al protagonista y celebrar la capacidad de reírse de la propia desgracia.

La longeva trayectoria de Los Simpson ha estado marcada por altibajos, algo natural dada su extensa continuidad. A pesar de las voces que claman por su cancelación, incluso de aquellos que hace años que no la ven, la serie ha sabido recuperar un nivel notable en sus últimas temporadas. Si bien no todos los episodios resultan memorables, sí abundan entregas divertidas, inteligentes y profundamente interesantes. Ejemplos recientes incluyen Tal como éramos (temporada 33), Lisa la Boy scout (temporada 34) o El Cumpleaños de Bart (temporada 36). A esta lista se une este año The Fall Guy Yi Yi , el episodio número 12 de la temporada 37.

En él, Homero Simpson asume el rol de doble de acción de El Hombre Abeja, un personaje claramente inspirado en el icónico Chapulín Colorado de Chespirito, trabajando incluso para el Canal 8. Más allá de su función como historia de origen, el episodio se transforma en una tragicómica metáfora de las diversas facetas del sueño americano y la capacidad del migrante para sortear adversidades con humildad e ingenio, forjando su propio camino hacia el éxito.

La genialidad del capítulo reside en cómo, a través de la comedia física de este actor, que provoca la risa con cada golpe y caída, se representa el espíritu del mexicano, capaz de levantarse una y otra vez ante las vicisitudes de la vida. El episodio rinde un emotivo homenaje a la estirpe de un país que encuentra la risa incluso en la desgracia, donde un tequila siempre está listo para mitigar las penas, y donde, como bien dice una película, también se canta desde el dolor. Como un curioso apunte adicional, se hace una alusión a la visión mexicana del más allá, lo que permite una burla sutil a las convenciones humorísticas de la serie y la animación respecto a la resistencia física de sus personajes.

Este grado de autoparodia no solo desromantiza al protagonista, quien cede a la trampa y engaña al público, sino que adquiere un sentido más profundo tras un pasaje sobre la honestidad de un creador televisivo. Este momento, que involucra a Johnny Knoxville y su pasado en Jackass, permite la reivindicación del episodio, utilizando Teotihuacán como un escenario colosal y divertido, una clara referencia al clásico capítulo Bart el Temerario. Todo esto, por supuesto, con la presencia de Homero, quien experimenta algunos de sus momentos más conscientes y empáticos.

Ante el cuestionamiento de Lisa sobre los riesgos de su nuevo trabajo, Homero suelta una de esas frases contundentes que definen la crítica subyacente en el relato: Mejor que ahora sufra el gringo y no el mexicano, ¿No?. Los chistes basados en clichés y costumbrismos se integran a la propuesta con la irreverencia habitual, siendo funcionales pero sin aportar una novedad radical, a excepción de la escasa pero significativa participación de los célebres Tigres del Norte interpretando El Corrido de Pedro y Homero.

A esta destacada aparición se suman la del director Alejandro González Iñárritu, quien da pie a una sorna sobre la ambigua integridad creativa dentro de la industria de Hollywood, y la del actor Humberto Vélez, la icónica voz en español de Homero Simpson. Vélez, en este episodio, se convierte oficialmente en parte del universo de ficción de la serie, un reconocimiento entrañable y más que merecido. The Fall Guy Yi Yi, dirigido por Timothy Bailey y escrito por César Mazariegos, se eleva a la altura de las expectativas, ofreciendo una excelente excusa para que aquellos que abandonaron la serie se den la oportunidad de reencontrarse con ella, y para que los seguidores habituales, sin duda, la disfruten enormemente. El episodio estará disponible este miércoles en Disney Plus, prometiendo ser un hito en la reciente historia de Los Simpson





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