Los Spurs conquistan el Oeste y se enfrentarán a los Knicks en las Finales de la NBA

San Antonio Spurs vencieron 111-103 a Oklahoma City Thunder en el séptimo juego de las finales del Oeste, con una actuación estelar de Victor Wembanyama (22 puntos). Ahora se preparan para las Finales de la NBA contra los New York Knicks, que llegan con una racha de 11 victorias consecutivas.

Los San Antonio Spurs se coronaron campeones de la Conferencia Oeste al vencer 111-103 a los Oklahoma City Thunder en el séptimo juego de la serie, disputado en el Paycom Center de Oklahoma City.

Con este triunfo, los Spurs aseguraron su séptimo título de conferencia y avanzaron a las Finales de la NBA por primera vez desde 2014, donde se medirán ante los New York Knicks, que llegan con una impresionante racha de 11 victorias consecutivas. El joven fenómeno Victor Wembanyama, de 22 años y recién nombrado Defensor del Año, fue la figura del partido al sumar 22 puntos, aunque jugó los últimos ocho minutos con cinco faltas, al borde de la expulsión.

A su lado, Stephon Castle (16 puntos) y Dylan Harper (12 puntos) también aportaron de manera clave en el tramo decisivo, cuando los Thunder intentaron una remontada desesperada. El encuentro comenzó con los Spurs tomando una ventaja temprana de hasta 14 puntos, pero Oklahoma City, liderado por un joven equipo que busca su lugar en la élite, respondió con un ataque constante que puso a prueba la defensa de San Antonio.

Sin embargo, la diferencia en el tiro de tres puntos fue determinante: los Spurs convirtieron 17 de 40 intentos (42.5%), mientras que los Thunder acertaron solo 12 de 35 (34.3%). El base de los Spurs, quien prefirió no ser nombrado, declaró tras el partido: 'Enfrentamos a este equipo 12 veces, sabemos de lo que estamos hechos'.

Por su parte, una de las estrellas de Oklahoma City tuvo una noche para el olvido al anotar apenas cuatro puntos en 33 minutos, con solo dos tiros al aro, lo que limitó el poder ofensivo de los locales. La serie final, que comenzará este miércoles, promete ser un duelo de alto voltaje entre dos equipos con estilos contrastantes.

Los Spurs, con una defensa sólida y un ataque liderado por Wembanyama, buscan su sexto campeonato de la NBA, mientras que los Knicks, impulsados por una ofensiva explosiva y una racha imparable, intentan conquistar su primer título desde 1973. San Antonio contará con la ventaja de jugar en casa en el AT&T Center, donde su afición ha sido un factor clave durante toda la postemporada.

El entrenador de los Spurs destacó la importancia de la experiencia en estos momentos: 'Ganar un título en la NBA es muy complicado, hay muchas variantes, hay cosas que puedes controlar y otras no, pero confío en este grupo'. Por su parte, los Knicks han demostrado una consistencia increíble en los playoffs, barriendo a sus rivales en las rondas anteriores y mostrando un juego colectivo que los convierte en un oponente temible.

Las claves de la serie estarán en el rendimiento de las estrellas jóvenes, el acierto desde el perímetro y la capacidad de los equipos para manejar la presión en momentos cruciales. La historia reciente entre ambas franquicias muestra que los Spurs tienen una ligera ventaja en enfrentamientos directos, pero los Knicks llegan con la moral alta tras una temporada regular excepcional y una postemporada casi perfecta.

Wembanyama, quien ha sido el eje del renacimiento de San Antonio, deberá evitar problemas de faltas para ser determinante en los minutos finales. Además, el apoyo de jugadores como Castle y Harper será vital para aliviar la carga ofensiva. En Oklahoma City, la derrota duele, pero deja lecciones importantes para un equipo joven que promete ser contendiente en los próximos años.

Las Finales de la NBA se disputarán al mejor de siete partidos, con un calendario que incluye viajes entre San Antonio y Nueva York. Los aficionados de todo el mundo esperan con ansias el inicio de una serie que podría definir el legado de una nueva generación de estrellas. Sin duda, el baloncesto está de fiesta, y tanto Spurs como Knicks buscarán dejar su huella en la historia





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