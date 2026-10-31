Lotería de Bogotá 2870: número ganador 0500 · Serie 094

En la noche del 29 de octubre del 2026, la Lotería de Bogotá llevó a cabo su sorteo 2870. El número ganador del premio mayor fue el 0500, con la serie identificada como 094. El sorteo se realizó a las 22:25 horas (hora de Colombia) y los resultados fueron publicados en el acta oficial.

El sorteo 2870 de la Lotería de Bogotá se celebró el jueves 29 de octubre del 2026, y el número ganador del premio mayor fue el 0500 con la serie 094.

La Lotería de Bogotá juega los jueves a las 10:25 de la noche, hora de Colombia, y el resultado se publica aproximadamente 20 minutos después del sorteo. Para jugar, se debe comprar un billete físico o digital que contenga un número de cuatro cifras y una serie de tres. Si ambos coinciden con los números sorteados, se gana el premio mayor.

Los premios menores pueden cobrarse en los puntos de venta autorizados, mientras que el premio mayor y los secos se reclaman en la oficina de la lotería o la entidad financiera designada, presentando el billete original y la cédula. Los resultados oficiales se encuentran en el acta firmada por los delegados del sorteo.