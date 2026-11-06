Lotería de Bogotá 2871: número ganador 0387 y serie 018 del jueves 5 de noviembre

La Lotería de Bogotá publicó el número 0387 y la serie 018 en su sorteo 2871. Conozca cómo cobrar los premios y los plazos para reclamar el premio mayor.

La Lotería de Bogotá realizó su sorteo 2871 el jueves 5 de noviembre del 2026, a las 22:25 horas. El número ganador del premio mayor fue el 0387, acompañado de la serie 018, según los registros publicados por el operador del juego.

Quienes compraron billete para esta jornada buscan confirmar si su número resultó premiado. Esta nota resume cómo funciona el billete, dónde se cobran los premios y qué plazos aplican para reclamarlos, con información tomada de los registros del operador.

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Cómo funciona el billete del sorteo 2871

El premio mayor de la Lotería de Bogotá se gana al acertar el número de cuatro cifras y la serie de tres cifras del billete. Para el sorteo 2871, esa combinación fue el número 0387 con la serie 018.

Las loterías tradicionales colombianas se juegan con billete físico o digital. Cada billete puede dividirse en fracciones, y quien posea una fracción recibe la parte proporcional del premio que le corresponde.

Dónde cobrar los premios de la Lotería de Bogotá

Los premios menores se cobran en los puntos de venta autorizados, presentando el tiquete correspondiente. Las apuestas también pueden hacerse en cualquier punto de venta autorizado del país o en los canales en línea de cada operador.

Para el premio mayor y los premios secos, el ganador debe acudir directamente a la Lotería de Bogotá o a la entidad financiera que esta designe. Debe presentar el billete original y su cédula, y tiene un año contado desde la fecha del sorteo del 5 de noviembre del 2026 para hacer la reclamación.

Horario del sorteo y verificación del resultado oficial

La Lotería de Bogotá se sortea los jueves a las 10:25 de la noche, hora de Colombia. El resultado se conoce unos veinte minutos después del sorteo, y la información se actualiza en cuanto el operador la publica.

Los resultados mostrados provienen de los registros publicados por los operadores de cada juego. Solo son válidos los números consignados en el acta oficial de cada sorteo, firmada por los delegados y las autoridades presentes, por lo que esa acta prevalece sobre cualquier otra publicación.