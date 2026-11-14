Lotería de Medellín 4861: Número ganador 5724 serie 045 sorteo viernes 13 noviembre 2026

Conoce el resultado del sorteo 4861 de la Lotería de Medellín del 13 de noviembre de 2026. Número ganador 5724 serie 045. Detalles para cobrar tu premio en 120 caracteres.

La Lotería de Medellín finalizó su sorteo número 4861 durante la noche del viernes 13 de noviembre de 2026, revelando los ganadores del premio mayor. La administración del juego confirmó que el número ganador de cuatro cifras fue el 5724, correspondiente a la serie 045. Este resultado se determina mediante un proceso público que asegura la transparencia de los premios ofrecidos a los jugadores en todo el país.

Resultados oficiales del sorteo 4861

El sorteo oficial realizado el viernes 13 de noviembre de 2026 entregó el número 5724 como el ganador del premio mayor. Este número específico va acompañado de la serie 045, elementos que los participantes deben verificar minuciosamente en sus billetes físicos o digitales. La Lotería de Medellín lleva a cabo este sorteo con una hora programada específica para garantizar que todos los espectadores conozcan los resultados en tiempo real. La hora fija del sorteo es a las 23:00 horas, siguiendo la hora oficial de Colombia. Los resultados se publican unos veinte minutos después de que finaliza la transmisión del evento. Los jugadores deben esperar este lapso para acceder a la información verificada por las autoridades competentes. La nota informativa se actualiza inmediatamente después de que el operador oficial hace pública la lista de ganadores. Solo los resultados consignados en el acta oficial firmada por los delegados son considerados válidos.

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Mecánica del juego y cómo ganar el premio

El sistema de juego tradicional de la Lotería de Medellín requiere que los participantes adquieran un billete con un número de cuatro cifras y una serie de tres dígitos. Para adjudicarse el premio mayor, el jugador debe acertar tanto el número principal como la serie correspondiente. Los billetes se dividen en fracciones para permitir la participación económica compartida del premio. Cada fraccionario recibe la parte proporcional del premio según la fracción que posea. La Lotería de Medellín opera con billetes físicos y también permite la compra a través de canales digitales autorizados. Esta metodología asegura que el acceso al juego sea amplio y accesible para diversos grupos demográficos. La estructura fraccionada es un elemento clave en la dinámica de los sorteos nacionales.

Reclamación de premios y requisitos legales

Los ganadores de premios menores pueden cobrar en los puntos de venta autorizados presentando el tiquete original. Para reclamar el premio mayor o los premios secos, los ganadores deben acudir directamente a las oficinas de la Lotería de Medellín. También es posible acudir a la entidad financiera que la institución designe para la gestión de estos fondos. La presentación del billete original y la cédula de ciudadanía son requisitos obligatorios para el cobro. El plazo legal para reclamar cualquier premio vence un año después de la fecha del sorteo. Para el sorteo 4861, el último día para reclamar el premio mayor es el viernes 13 de noviembre de 2027. La Lotería de Medellín recomienda verificar siempre con la fuente oficial los procedimientos vigentes. Los resultados tomados de registros no oficiales no tienen validez legal para el cobro.

Puntos de venta y disponibilidad nacional

Las apuestas para el sorteo de la Lotería de Medellín se realizan en cualquier punto de venta autorizado a lo largo del territorio nacional. Los jugadores también pueden realizar sus apuestas a través de los canales en línea de cada operador habilitado. Esta accesibilidad digital ha ampliado significativamente la base de jugadores en las últimas temporadas. Los premios menores se pagan directamente en el mismo punto de venta donde se adquirió el tiquete. Para los montos mayores, la presencia física en la sede oficial o bancaria es estrictamente necesaria. La Lotería de Medellín mantiene una red extensa de puntos de venta para facilitar la participación ciudadana. La transparencia en el cobro es un pilar fundamental de la institución. Los jugadores informados suelen seguir los canales oficiales para recibir las actualizaciones más rápidas.