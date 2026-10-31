Lotería de Medellín sorteo 4859: número ganador 2168 y serie 056

La Lotería de Medellín celebró su sorteo 4859 el viernes 30 de octubre de 2026. El número ganador del premio mayor fue el 2168 con la serie 056.

La Lotería de Medellín celebró su sorteo 4859 el viernes 30 de octubre de 2026 a las 23:00 horas de Colombia. El número ganador del premio mayor fue el 2168, con la serie 056, según los resultados publicados por el operador.

Resultado del sorteo 4859

El sorteo 4859 de la Lotería de Medellín se jugó en su horario habitual de los viernes a las 11:00 de la noche, hora de Colombia. El número ganador del premio mayor fue el 2168, y la serie afortunada fue la 056. El resultado se conoce aproximadamente veinte minutos después del sorteo y esta nota se actualiza en cuanto el operador lo publica.

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Para participar en la Lotería de Medellín, los jugadores deben adquirir un billete físico o digital. Cada billete consta de un número de cuatro cifras y una serie de tres. Para ganar el premio mayor es necesario acertar ambos componentes. Además, el billete se divide en fracciones, y quien posee una fracción recibe la parte proporcional del premio.

Cómo cobrar el premio de la lotería

Los premios menores se pagan en los puntos de venta autorizados. Para el premio mayor y los premios secos, los ganadores deben acudir directamente a la lotería o a la entidad financiera que esta designe, presentando el billete original y la cédula de ciudadanía.

El plazo de reclamación es de un año contado desde la fecha del sorteo. Es importante conservar el billete en buen estado y verificar siempre los resultados con la fuente oficial, ya que los únicos válidos son los consignados en el acta oficial de cada sorteo, firmada por los delegados y las autoridades presentes.

Dónde jugar y reclamar los premios

Las apuestas de la Lotería de Medellín se realizan en cualquier punto de venta autorizado del país y en los canales en línea de cada operador. Los premios menores se pagan en el mismo punto de venta presentando el tiquete. Para los premios mayores, se debe acudir a las oficinas del operador con el tiquete original y la cédula.

El plazo para reclamar cualquier premio es de un año desde la fecha del sorteo. La Lotería de Medellín se sortea todos los viernes a las 11:00 de la noche, hora de Colombia, y los resultados se publican aproximadamente veinte minutos después.

Otros sorteos del 30 de octubre de 2026

Además del sorteo 4859 de la Lotería de Medellín, el viernes 30 de octubre de 2026 se realizaron otros sorteos en Colombia, como los del Dorado Tarde, el Sinuano Día y la Caribeña Día. También se conocieron los resultados del Super Astro Sol y Mi Loto del 29 de octubre de 2026.

Los jugadores pueden consultar los resultados de todos estos sorteos en los canales oficiales de cada operador. Se recomienda siempre verificar la información en las fuentes autorizadas para evitar confusiones.