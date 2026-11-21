Resultados Lotería de Medellín sorteo 4862 del viernes 20 de noviembre de 2026. Premio mayor 6586 serie 106. Aprende a cobrar en 1 año.

La Lotería de Medellín completó su sorteo número 4862 el viernes 20 de noviembre de 2026 a las 23:00 horas de Colombia. El premio mayor fue otorgado al billete con el número 6586 y la serie 106. Este resultado oficial define al único ganador principal de la jornada y establece el monto a cobrar para el portador del ticket válido.

Resultados Oficiales del Sorteo 4862

El número ganador del premio mayor para el sorteo 4862 es 6586. El portador de este billete también debe tener la serie 106 impresa para validar el premio completo. Este evento occurred el viernes 20 de noviembre de 2026, fecha clave para todos los participantes que adquirieron billetes físicos o digitales durante el día.

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La Lotería de Medellín realiza sus sorteos semanalmente cada viernes. El sorteo comienza puntualmente a las 23:00 horas. Los resultados oficiales se publican aproximadamente veinte minutos después de que inicia la extracción de los números. Esta nota se actualiza tan pronto como el operador confirma los datos en sus registros centrales.

Mecánica y Premios de la Lotería de Billete

La Lotería de Medellín se juega utilizando billetes que pueden comprarse de forma física o a través de canales digitales autorizados. Cada billete contiene un número principal de cuatro cifras y una serie numérica de tres dígitos. Para ganar el premio mayor, el participante debe acertar simultáneamente ambos componentes del billete.

El sistema de juego permite la división de los billetes en fracciones. Esta estructura legal asegura que quien posea una fracción específica del billete ganador, recibe una parte proporcional del premio total correspondiente a ese ticket. Este mecanismo facilita la participación de múltiples inversores en un solo número.

Proceso de Reclamo y Cobro de Premios

La Lotería de Medellín establece normas claras para el cobro de los premios obtenidos. Los premios de montos menores se pagan directamente en los puntos de venta autorizados en todo el país. En estos establecimientos, el ganador solo necesita presentar el tiquete original para recibir su dinero inmediatamente.

Para reclamar el premio mayor y los premios secos, el ganador debe acudir personalmente a las oficinas de la Lotería de Medellín o a la entidad financiera que la institución designe para esta función. Es obligatorio presentar el billete original intacto y la cédula de ciudadanía del propietario. El plazo legal para reclamar el premio es de un año, contado a partir de la fecha del sorteo del viernes 20 de noviembre de 2026.

Los únicos resultados válidos son los consignados en el acta oficial de cada sorteo. Este documento debe estar firmado por los delegados y las autoridades presentes en la sede del sorteo. Cualquier otra información no proveniente de los registros oficiales de la Lotería de Medellín carece de validez para efectos de pago de premios.