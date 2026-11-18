Descubre el resultado oficial del sorteo 2976 de la Lotería de Risaralda del 17 de noviembre de 2026. Conoce el número ganador 5950, serie 049 y la hora exacta.

La Lotería de Risaralda oficializó los resultados de su sorteo número 2976, el cual se realizó de manera programada el martes 17 de noviembre del 2026. En esta convocatoria específica, el premio mayor fue adjudicado al billete identificado con el número 5950 y la serie 049, completando así el ciclo de sorteo tras un reciente ajuste en el calendario de actividades de la entidad.

Resultado del sorteo 2976 y horarios

El sorteo 2976 de la Lotería de Risaralda se llevó a cabo a las 23:00 horas de la noche según la hora oficial de Colombia. Este horario nocturno coincide con la rutina establecida para los sorteos de esta institución, los cuales tienen lugar habitualmente los viernes a esa misma hora, permitiendo que los resultados sean conocidos aproximadamente veinte minutos después de la extracción de las bolas. La publicación de estos resultados se realiza en cuanto el operador los hace públicos en sus registros oficiales.

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Cómo funciona el juego de billetes

Las loterías tradicionales colombianas, incluyendo la de Risaralda, operan bajo un sistema de billetes físicos o digitales. Cada billete está compuesto por un número de cuatro cifras y una serie de tres dígitos específicos. Para resultar ganador del premio mayor, es imperativo que el participante haya acertado tanto el número principal como la serie correspondiente. Además, el billete se encuentra dividido en fracciones, lo que significa que quien posea una fracción específica recibe la parte proporcional del premio total asociado a ese billete ganador.

Procedimiento para cobrar premios

El proceso de reclamación varía según la magnitud del premio obtenido. Para los premios menores, el cobro se realiza directamente en los puntos de venta autorizados donde se adquirió el billete. En contraste, para reclamar el premio mayor y los premios llamados "secos", es obligatorio acudir presencialmente a las oficinas de la Lotería de Risaralda o a la entidad financiera que la institución haya designado expresamente para esta función.

Documentos y plazos de validez

Para efectuar el cobro del premio mayor, el ganador debe presentar obligatoriamente el billete original en perfecto estado y su cédula de ciudadanía vigente para validación de identidad. El plazo legal para realizar la reclamación del premio está fijado en un año, el cual se cuenta a partir de la fecha exacta del sorteo, es decir, desde el 17 de noviembre del 2026 en este caso. Expirado este término, se pierde el derecho a la percepción del premio. Se recomienda verificar siempre con la fuente oficial, ya que los únicos resultados válidos son los consignados en el acta oficial firmada por las autoridades presentes.