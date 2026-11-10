Lotería del Tolima Sorteo 4195: Número Ganador 8349 y Serie 243

Resultados oficiales de la Lotería del Tolima para el sorteo 4195 del 9 de noviembre. El premio mayor lo ganó el número 8349 con serie 243. Conoce detalles y cobro.

La Lotería del Tolima confirmó los resultados de su sorteo número 4195, realizado el lunes 9 de noviembre del 2026. El premio mayor correspondió al número ganador 8349, acompañado de la serie 243. Este anuncio oficial define al único afortunado de este juego de azar regional, estableciendo las bases para los siguientes pasos administrativos.

Resultados Oficiales del Sorteo 4195

El sorteo se llevó a cabo a las 10:30 de la noche, hora de Colombia. Los resultados se hicieron públicos aproximadamente veinte minutos después del cierre de la ronda. El número ganador del premio mayor fue el 8349 con la serie 243. La Lotería del Tolima 4195 registró estos datos exactos en su acta oficial.

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La Lotería del Tolima opera bajo un sistema tradicional donde cada billete contiene un número de cuatro cifras y una serie de tres. Para obtener el premio mayor, es necesario acertar ambas combinaciones simultáneamente. El billete se divide en fracciones, lo que significa que el titular de una fracción específica recibe la parte proporcional del premio mayor.

Mecánica de Juego y Fracciones

Las loterías tradicionales colombianas permiten jugar con billetes físicos o digitales. Cada billete tiene un número de cuatro cifras y una serie de tres. Para ganar el premio mayor hay que acertar ambos elementos. El billete se divide en fracciones, y quien tiene una fracción gana la parte proporcional del premio.

La Lotería del Tolima sortea sus juegos los lunes a las 10:30 de la noche, hora de Colombia. El resultado se conoce unos veinte minutos después del sorteo. Esta nota se actualiza en cuanto el operador lo publica. La Lotería del Tolima asegura que estos resultados provienen de los registros publicados por los operadores de cada juego.

Reclamo de Premios y Plazos

Los premios menores se pagan en los puntos de venta autorizados. Para el premio mayor y los secos se acude directamente a la lotería o a la entidad financiera que esta designe. Es obligatorio presentar el billete original y cédula. El plazo de reclamación es de un año contado desde la fecha del sorteo.

Las apuestas se hacen en cualquier punto de venta autorizado del país y en los canales en línea de cada operador. Los premios menores se pagan en el mismo punto de venta presentando el tiquete. Para los mayores hay que acudir a las oficinas del operador con el tiquete original y la cédula. El plazo para reclamar es de un año desde la fecha del sorteo.

Verificación Oficial y Seguridad

La Lotería del Tolima instruye a los jugadores que verifiquen siempre con la fuente oficial. Los únicos resultados válidos son los consignados en el acta oficial de cada sorteo. Este acta debe estar firmada por los delegados y las autoridades presentes en el evento.

La Lotería del Tolima 4195 garantiza la transparencia del proceso mediante la firma de los responsables. Los jugadores deben confiar exclusivamente en los documentos oficiales. Cualquier discrepancia debe ser reportada inmediatamente a las autoridades competentes para garantizar la integridad del juego.