Lotería Nacional: resultados del Sorteo Superior de hoy 29 de mayo de 2026

La Lotería Nacional ha anunciado los premios del Sorteo Superior de hoy 29 de mayo de 2026. El número ganador del premio mayor es 17,000,000.00 pesos. Otros números han obtenido premios significativos.

La Lotería Nacional de hoy 29 de mayo de 2026 ha anunciado sus premios, incluyendo el número ganador del premio mayor. Aunque los premios no han sido tan altos como en años anteriores, todavía hay una buena cantidad de dinero que se puede ganar.

Según los resultados oficiales, el número ganador del premio mayor es el que obtiene un premio de 17,000,000.00 pesos. Además, otros números han obtenido premios significativos, como 275,000.00 pesos, 144,000.00 pesos, 90,000.00 pesos y 90,000.00 pesos. Para los que no pudieron seguir la transmisión en vivo del sorteo, se puede revisar la lista de premios del Sorteo Superior Lotería Nacional de hoy viernes en el sitio web oficial de la Lotería Nacional.

Para obtener los resultados, solo hay que seguir los pasos indicados en el sitio web





Foro_TV / 🏆 46. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lotería Nacional Sorteo Superior Resultados Premios Juegos Electrónicos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Caribeña Día: Resultado del último sorteo HOY 27 de mayoNúmeros ganadores

Read more »

Sala Superior rechaza impugnación y valida elección extraordinaria en TamiahuaLos resultados de la elección extraordinaria de Tamiahua alcanzaron definitividad, por lo que el próximo domingo 31 de este mes rendirán protesta los integrantes del Ayuntamiento electo el pasado domingo 29 de marzo, que ser&a...

Read more »

Astro Luna: Resultado del último sorteo hoy 27 de mayoJuego colombiano

Read more »

Astro Luna: Resultado del último sorteo hoy 28 de mayoJuego colombiano

Read more »