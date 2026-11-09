Lotería Nacional Sorteo Zodiaco 1767: Lista Oficial de Premios y Ganadores

Descubre la lista completa de números ganadores del Sorteo Zodiaco 1767. Conoce los premios mayores, los montos exactos y los datos clave de la Lotería Nacional para este 8 de noviembre.

La Lotería Nacional llevó a cabo el Sorteo Zodiaco 1767 el domingo 8 de noviembre, un evento que reparte más de 194 millones de pesos en premios mayores a lo largo de los domingos, martes y viernes. La ceremonia, que contó con la intervención de los Niños Gritones para anunciar los resultados, confirmó los ganadores de los distintos premios en efectivo. Este sorteo tradicional mantiene su premio mayor de 7 millones de pesos para quien adquiera una serie completa.

Reglas del Sorteo Zodiaco 1767

El Sorteo Zodiaco es una rifa tradicional que se juega todos los domingos y reparte un premio mayor de 7 millones de pesos. El total de la bolsa acumulada para este tipo de sorteos alcanza los 24 millones 42 mil 600 pesos. En esta edición participan 120 mil números numerados, distribuidos desde el 00000 al 9999 para cada uno de los 12 signos del Zodiaco. La estructura del juego se lleva a cabo en una serie específica de billetes.

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Para participar, los jugadores pueden adquirir un cachito o billete individual por un costo de 20 pesos, lo que les permite ganar hasta 350 mil pesos. Si un participante adquiere una serie completa, compuesta por 20 cachitos, el costo es de 400 pesos. Esta adquisición otorga la oportunidad de concursar por el Premio Mayor de 7 millones de pesos, que es el incentivo principal del sorteo.

Cobertura y Anuncios Oficiales

El sorteo de este domingo se puede seguir en línea a través del canal de YouTube de la Lotería Nacional, específicamente en la sección dedicada a los Juegos Tradicionales. Minutos después de las 8 de la noche, los Niños Gritones de la Lotería Nacional anunciaron oficialmente todos los billetes que resultaron ganadores. También se reveló el monto exacto de los premios que obtuvieron los afortunados participantes en esta edición 1767.

La Lotería Nacional dedicó el Sorteo Zodiaco 1767 al 22 aniversario del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del Bienestar, conocido como INDAABIN. Este reconocimiento institucional se añadió a la ceremonia, que ya de por sí es un evento de gran expectación para los jugadores habituales del sorteo dominical.

Lista de Premios y Números Ganadores

Dentro del apartado oficial se puede encontrar la lista completa con todos los números ganadores del Sorteo Zodiaco 1767. Entre los premios destacados, el número 3202 obtuvo un premio de 1,100,000.00 pesos correspondiente al signo Géminis. Otro ganador en la misma categoría, Géminis, recibió un premio de 88,000.00 pesos con el número 1197.

En la categoría de Cáncer, el número 4354 se llevó un premio de 52,800.00 pesos. Además, el número 4356, también bajo el signo Géminis, obtuvo un premio de 44,000.00 pesos. Estos montos específicos forman parte de la estructura de pagos que se distribuyen tras cada sorteo dominical.

Otros premios menores incluyen cantidades como 61,600.00 pesos, aunque en la información disponible se indica un número enmascarado para algunos de estos montos intermedios. El número 4187, correspondiente al signo Sagitario, obtuvo un premio de 26,400.00 pesos. La lotería continúa con sus sorteos regulares los martes y viernes, manteniendo la misma estructura de premios y reglas establecidas.