Lotería Nacional Sorteo Zodiaco 1768: Ganadores del 15 de Noviembre de 2026

Conoce los ganadores y premios del Sorteo Zodiaco 1768 de la Lotería Nacional este 15 de noviembre de 2026. El premio mayor fue de 7 millones de pesos con un acumulado total de 24 millones repartidos entre 22 mil premios.

La Lotería Nacional completó la lista de ganadores de su edición número 1768 del Sorteo Zodiaco correspondiente al 15 de noviembre de 2026. Este sorteo dominical entregó un Premio Mayor de 7 millones de pesos, el cual formaba parte de una bolsa acumulada total de 24 millones de pesos repartidos entre 22 mil premios.

Detalle de la Ceremonia de Premiación

La Lotería Nacional habilitó una transmisión en vivo a través de su canal oficial de YouTube para permitir que el público siguiera minuto a minuto la ceremonia de premiación del Sorteo Zodiaco 1768. Aunque la ceremonia iniciaba puntualmente a las 20:00 horas, la emisión digital se habilitaba varios minutos antes para que los espectadores pudieran observar la preparación de las urnas donde se extraerían los números ganadores.

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Homenaje a 50 Años de Profeco

Esta edición especial de la Lotería Nacional dedicó su billete del Sorteo Zodiaco 1768 al 50 aniversario de la Revista del Consumidor de la Profeco. El evento contó con la participación de los Niños Gritones, quienes son los encargados tradicionales de anunciar los 600 premios directos que se entregan durante el sorteo dominical, incluido el gran Premio Mayor de 7 millones de pesos.

Desglose de los Premios Principales

El Sorteo Zodiaco funciona bajo un sistema de serie donde participan 120 mil billetes numerados, que van desde el 00000 al 9999, por cada uno de los 12 signos del Zodiaco. En esta ocasión, los montos entregados a los ganadores incluyeron premios de 1,100,000.00 pesos, 176,000.00 pesos, 88,000.00 pesos, 61,600.00 pesos, 52,800.00 pesos, 44,000.00 pesos (otorgado en dos ocasiones), 35,200.00 pesos y 26,400.00 pesos (otorgado en dos ocasiones) para los primeros lugares de las series correspondientes.

Mecánica de Participación y Cachitos

Para participar en el Sorteo Zodiaco de la Lotería Nacional, es importante conocer la mecánica de los billetes disponibles. Quien adquiere un cachito, cuyo costo es de 20 pesos, puede ganar hasta 350 mil pesos en premios. Por otro lado, la compra de la serie completa, que consiste en 20 cachitos con un valor total de 400 pesos, permite al comprador participar por el Premio Mayor.

Oportunidades Futuras de Sorteo

El Sorteo Zodiaco se celebra todos los domingos del mes, ofreciendo al público diversas oportunidades para intentar la fortuna. Además de la edición ya realizada, la Lotería Nacional sigue ofreciendo seis oportunidades adicionales para ganar repartidas en distintos días de la semana. El monto del premio que obtenga un participante dependerá del tipo de billete que haya adquirido y del número que coincida con las urnas.