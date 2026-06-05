Última semana de inscripción al apoyo Bienestar de 30 a 64 años

La inscripción al apoyo Bienestar de 30 a 64 años está en su última semana de registro. Los solicitantes pueden registrarse en los módulos de registro del Programa de Bienestar hasta las 18:00 horas de la tarde.

La inscripción al apoyo Bienestar de 30 a 64 años está en su última semana de registro. Desde finales de mayo, las inscripciones están abiertas para aquellos que buscan obtener la Pensión Bienestar de discapacidad.

Aunque la fecha límite para inscribirse en esta primera semana es el sábado 6 de junio, los módulos de registro volverán a abrir el lunes 8 de junio para atender a nuevas personas interesadas en obtener la prestación. La inscripción estará abierta durante todo el mes de junio y hasta noviembre de este año. Los solicitantes pueden registrarse en los módulos de registro del Programa de Bienestar hasta las 18:00 horas de la tarde.

Es importante tener en cuenta que la inscripción para beneficiarios de la Pensión Bienestar con discapacidad de 30 a 64 años se realiza en los módulos de registro del Programa de Bienestar. Los beneficiarios de la Pensión Bienestar de discapacidad pueden obtener la prestación durante todo el mes de junio y hasta noviembre de este año.

La inscripción al apoyo Bienestar de 30 a 64 años es una oportunidad para aquellos que buscan mejorar su calidad de vida y acceder a los beneficios del Programa de Bienestar. La inscripción es gratuita y no hay requisitos especiales para registrarse. Los beneficiarios de la Pensión Bienestar de discapacidad pueden obtener la prestación para cubrir gastos médicos, vivienda y otros gastos básicos.

La inscripción al apoyo Bienestar de 30 a 64 años es una oportunidad para aquellos que buscan mejorar su calidad de vida y acceder a los beneficios del Programa de Bienestar. La inscripción es gratuita y no hay requisitos especiales para registrarse. Los beneficiarios de la Pensión Bienestar de discapacidad pueden obtener la prestación para cubrir gastos médicos, vivienda y otros gastos básicos





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