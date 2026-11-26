Cientos de ciudadanos esperaron toda la noche para obtener la licencia permanente en la CDMX antes del vencimiento el 31 de diciembre. Conoce los detalles.

La capital mexicana se convirtió en un escenario de resistencia invernal y paciencia extrema cuando las filas se extendieron desde las horas nocturnas del martes hasta el amanecer del miércoles. Miles de residentes de la Ciudad de México y municipios del Estado de México, incluyendo Nezahualcóyotl, Tejupilco y localidades cercanas a la capital, se desplazaron hacia los módulos de control vehicular con el objetivo crítico de cumplir con la fecha límite impuesta por el gobierno local. La urgencia por regularizar su situación vehicular antes del 31 de diciembre motivó que muchas personas se trasladaran con cobijas y provisiones para garantizar su turno en estos puntos de atención.

Esfuerzo logístico y saturación en módulos de la capital

La demanda superó con creces las expectativas operativas iniciales, obligando a las autoridades a implementar protocolos de contingencia para manejar el flujo masivo de ciudadanos. En el módulo de San Andrés Tetepilco, ubicado en la alcaldía de Iztapalapa, la situación fue particularmente intensa, donde solicitantes como José García permanecieron en espera por más de doce horas consecutivas. Este caso específico ilustra la magnitud del fenómeno, ya que el ciudadano llegó el martes por la noche con la determinación de ser uno de los primeros en la fila, finalmente logrando concluir su trámite al salir de las instalaciones tras una jornada prolongada bajo las bajas temperaturas propias de la época.

Also read ¿Dónde comprar tu arbol de Navidad natural en CDMX? Conoce estos lugares para llevarte el tuyo a casa

Abel Munguía, representante de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), reconoció la complejidad de la logística y solicitó comprensión pública ante los tiempos de espera. El funcionario explicó que las medidas de desalojo y rotación varían según la capacidad de cada módulo, indicando que se manejan grupos de entre 200, 300 y 400 personas simultáneamente. Esta estrategia buscaba equilibrar la eficiencia del trámite con la seguridad y comodidad de los usuarios, aunque la realidad en terreno mostró filas que se extendían por horas, incluso cuando el frío alcanzaba niveles que exigían el uso de cobijas, como señaló Obdulia Cruz, una habitante de la capital que llegó desde las dos y media de la madrugada junto a su esposa.

Reclamos por venta de espacios y requisitos estrictos

A la tensión por el tiempo de espera se sumaron reportes de irregularidades en la gestión de la fila, lo que generó tensión entre los solicitantes. Obdulia Cruz hizo público su descontento al afirmar que personas estaban comprando espacios dentro de la cola, una práctica que calificó como injusta y que contrastaba con la llegada temprana de muchos otros ciudadanos. Esta situación obligó a las autoridades a reforzar el control de accesos y la verificación de orden de llegada, especialmente después de las ocho de la mañana, momento en que comenzó la distribución formal de fichas para iniciar la atención sistemática de las solicitudes pendientes.

Los requisitos documentales para acceder a este trámite son rigurosos y constituyen una barrera adicional para quienes llegan sin la documentación completa. Los ciudadanos deben presentar obligatoriamente un comprobante de domicilio vigente, una copia de la credencial de elector y el recibo de pago correspondiente. Además, aquellos que están realizando el trámite por primera vez deben rendir el examen vehicular respectivo. La estricta aplicación de estas normas ha sido fundamental para la legitimidad del proceso, aunque también ha significado que algunos ciudadanos, como Gustavo Guzmán, quien llegó desde el Estado de México para ser el último en la fila, esperen ansiosamente por su ficha para completar su expediente.

Impacto histórico y testimonios de superación

La cifra total de licencias expedidas bajo esta modalidad refleja el impacto masivo de la campaña en la región metropolitana. En un periodo de dos años, el gobierno local ha logrado tramitar y entregar 2.4 millones de licencias permanentes, un hito significativo en la regularización del parque vehicular de la zona. Este volumen de operaciones explica en parte la saturación observada el último día, ya que la fecha límite actuó como un catalizador final para miles de conductores que habían postergado el trámite o recién se habían enterado de la obligación.

Para muchos ciudadanos, la espera nocturna y la exposición al frío se justificaron plenamente al lograr su objetivo. Miguel Ángel Duarte, quien se desplazó desde Tejupilco en el Estado de México, expresó que valió la pena el esfuerzo realizado. Su testimonio, junto con el de José García, quien recomendó a otros tener paciencia y acudir temprano para evitar la "pesadilla" inicial, resume la sensación de alivio y satisfacción entre quienes finalmente lograron obtener su documento antes del cierre oficial del 31 de diciembre.