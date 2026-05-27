El beneficio de 6 mil 400 pesos bimestrales se deposita hoy, 27 de mayo, en la Tarjeta del Bienestar para beneficiarios con iniciales W, X, Y, Z, en un esfuerzo por evitar aglomeraciones y agilizar la entrega. Conoce los detalles del calendario y la importancia de este programa social.

Este miércoles 27 de mayo se realiza el último pago del bimestre mayo-junio de la Pensión del Bienestar, un beneficio que se entrega de forma directa y sin intermediarios a través de la Tarjeta del Bienestar.

El depósito está dirigido a beneficiarios cuyo apellido inicia con las letras W, X, Y, Z, siguiendo el calendario establecido para evitar aglomeraciones en bancos y agilizar el proceso para millones de personas en todo el país. La pensión otorga 6 mil 400 pesos bimestrales, consolidándose como uno de los programas sociales más importantes y consultados por los mexicanos debido al impacto económico que genera en miles de familias.

La medida busca garantizar un acceso ordenado y seguro a los recursos, mientras se mantienen pendientes de cualquier anuncio extraordinario por parte de la autoridad federal. Aunque el texto original incluye referencias a otros temas como la Temporada de huracanes 2026, el proyecto de acuerdo iraní, la Junta de Paz patrocinada por Trump y el partido de fútbol Crystal Palace vs Rayo Vallecano, estos no forman parte del contenido central sobre la Pensión del Bienestar y, por lo tanto, se excluyen de esta reelaboración para mantener la coherencia informativa





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