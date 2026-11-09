Lucero desmiente reconciliación con Manuel Mijares y critica montaje con IA

Lucero negó la supuesta unión con Manuel Mijares, calificando la imagen de irrespetuosa y alertando sobre el uso indebido de inteligencia artificial en redes sociales.

La reconocida cantante mexicana Lucero ha desmentido oficialmente los rumores que circulan sobre una posible reconciliación con su expareja, el también músico Manuel Mijares. Esta aclaración surge tras la viralización de una portada de revista que mostraba a la dupla como una pareja reconciliada, una imagen que resultó ser una falsificación generada mediante inteligencia artificial.

Desmiento falsa portada revista

La intérprete de El Privilegio de Amar utilizó su cuenta oficial en la plataforma X para publicar un mensaje directo el domingo 8 de noviembre, fecha en la que la noticia falsa alcanzó su pico de propagación en las redes sociales. A través de este canal, Lucero no solo negó la veracidad del reporte, sino que también expresó su profundo malestar ante la difusión de contenido engañoso que afecta a su imagen pública y a la de su exesposo.

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La artista declaró con firmeza que la fotografía en cuestión era un montaje artificial y solicitó a sus seguidores que dejaran de compartir este tipo de información. Su mensaje fue claro: crear imágenes falsas es una falta de respeto y una estúpida pérdida de tiempo que genera confusión en el público que confía en la información que consume diariamente.

Critica uso inteligencia artificial

Lucero dirigió sus críticas específicamente hacia la tecnología utilizada para crear la imagen, advirtiendo sobre los peligros de las herramientas de IA y CGI. En su publicación, la cantante escribió una advertencia directa a los creadores de contenido, preguntándose cuál es el propósito de fabricar mentiras digitales y exhortando a cesar el uso de estas técnicas para engañar.

La cantante explicó que estas falsificaciones no solo son irrelevantes, sino que pueden tener consecuencias negativas al hacer que muchas personas crean en historias que nunca ocurrieron. Al pedir que no se inventen payasadas, Lucero buscó proteger a su audiencia de la desinformación y establecer un límite claro ante la manipulación digital de su vida personal.

Historia real pareja artistas

La relación entre Lucero y Manuel Mijares tiene raíces profundas en la industria del entretenimiento mexicano, comenzando en 1987 cuando ambos coincidieron durante el rodaje de la película Escápate conmigo. Esta conexión profesional derivó en un vínculo personal que los llevó al altar diez años después, en 1997, donde formalizaron su unión y formaron una familia.

De este matrimonio nacieron dos hijos, José Manuel y Lucerito, quienes han sido el centro de la vida familiar de la pareja durante las últimas décadas. Aunque la unión matrimonial terminó en 2011 después de 14 años juntos, ambos artistas han mantenido una relación respetuosa y cercana, priorizando el bienestar de sus hijos y la armonía familiar.

Desde 2021, la dinámica entre la pareja ha cambiado nuevamente al compartir escenarios y proyectos musicales, lo que ha reactivado las especulaciones mediáticas sobre un posible regreso romántico. Sin embargo, Lucero dejó claro que la imagen circular es un montaje de una sesión fotográfica individual para otra revista, desvirtuando por completo la teoría de la reconciliación.