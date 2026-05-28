Luces de advertencia del tablero: significados y soluciones prácticas

Descubre qué significan las luces de advertencia más comunes en el tablero de tu auto, desde problemas de motor y batería hasta fallas en frenos y airbags. Aprende a identificarlas y las medidas inmediatas que puedes tomar, así como la importancia de acudir a especialistas para garantizar tu seguridad en la carretera.

El tablero de instrumentos de un vehículo está equipado con múltiples luces de advertencia que informan al conductor sobre el estado de diferentes sistemas. Estas luces, a menudo representadas por pictogramas o leyendas específicas, son cruciales para la seguridad y el mantenimiento preventivo.

Por ejemplo, una luz con un signo de exclamación puede indicar fallos en la computadora del auto, baja presión en el sistema de inyección o problemas con la batería o el motor eléctrico. Cuando aparece, lo más recomendable es apagar el vehículo y solicitar una grúa para trasladarlo a un taller. Otra luz común es la de presión de aceite, que se enciende principalmente por pérdida de lubricante, aunque también podría deberse a una bomba de aceite obstruida.

Esta falla, si no se atiende, puede causar el colapso del motor. Si no se ve una mancha de aceite bajo el carro, se debe revisar el nivel y rellenar si es necesario; si la fuga persiste, acudir a un especialista. También está la luz de carga de la batería, que significa que el alternador no está cargando la batería, arriesgando que el sistema eléctrico se descargue y el auto se apague.

En este caso, si el vehículo aún funciona, no apagarlo y dirigirse rápidamente a un taller mecánico. Si no arranca, intentar un arranque con cables. La luz de temperatura del motor, representada por un termómetro en rojo y amarillo, suele indicar sobrecalentamiento por fugas de anticongelante o problemas en el radiador. Como solución temporal, se puede rellenar el depósito con agua, pero nunca abrir el tapón cuando el motor esté caliente por el riesgo de quemaduras graves.

El indicador del sistema ABS, una luz amarilla con las siglas ABS, señala fallas en el ABS, lo que puede dejar sin frenos antibloqueo. Dado que requiere herramientas especializadas, lo mejor es acudir a un taller. La luz de baja presión en los neumáticos, un semicírculo con un signo de exclamación, se activa cuando un neumático pierde más del 25% de aire.

Es una de las soluciones más sencillas: usar un gato, llave de cruz y llanta de refacción para inflar o cambiar la llanta. También está la luz de airbags, que se muestra como un destello rojo de una persona con cinturón y una bolsa de aire explotando, o con las siglas SRS. No debe ignorarse, ya que en un accidente los airbags no funcionarán si están desactivados o fallan. Si no hay airbags, conviene instalarlos con un experto.

Para activarlos o desactivarlos, busca un interruptor en el tablero o una cerradura en la guantera. En resumen, conocer el significado de cada luz de advertencia es esencial. Se recomienda consultar el manual del propietario para la lista completa y acudir regularmente a talleres certificados con especialistas automotrices que revisen todos los sistemas, garantizando seguridad al volante





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