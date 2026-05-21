Ludwig Kaiser, El Grande Americano, Arrested in US

Tragedy strikes at the last minute of a WWE & AAA major event when German wrestler Ludwig Kaiser, performing as El Grande Americano, is arrested in the US. Kaiser is released on bail the same day but is reported to be the subject of an investigation.

El camino rumbo a Noche de los Grandes, uno de los eventos más esperados de la alianza entre AAA y WWE , sumó una inesperada polémica fuera del ring: Ludwig Kaiser , luchador alemán que actualmente encarna al popular personaje de El Grande Americano , fue detenido en Estados Unidos por un cargo de agresión, a pocos días de protagonizar una lucha de apuestas en Monterrey.

De acuerdo con reportes especializados en lucha libre, el arresto ocurrió este 20 de mayo de 2026 en el condado de Orange, Florida, donde el gladiador, cuyo nombre real es Marcel Barthel, fue fichado por un cargo de battery. La fianza fue fijada en mil dólares y el luchador habría sido liberado más tarde el mismo día. Hasta el momento, WWE no ha emitido una postura oficial sobre el caso.

La información tomó fuerza debido a que Kaiser vive uno de los momentos más visibles de su carrera gracias a El Grande Americano, personaje que ha conectado con el público mexicano dentro de la narrativa compartida entre WWE y AAA. Según el reporte, la acusación estaría relacionada con una pelea con otro hombre y no con un incidente doméstico, precisión que surgió después de las primeras especulaciones en redes sociales.

La detención ocurre en un momento delicado para la cartelera de AAA Noche de los Grandes, función programada para el sábado 30 de mayo de 2026 en la Arena Monterrey, donde El Grande Americano está anunciado para enfrentar a ‘The Original’ El Grande Americano en una lucha de Máscara vs. Máscara que apunta a ser una de las estelares de la noche. El combate se ha vendido como uno de los duelos más atractivos del evento, no sólo por el cruce entre estrellas de WWE y AAA, sino por el peso simbólico de una lucha de apuestas dentro de la lucha libre mexicana.

En este tipo de enfrentamientos, perder la máscara representa una de las derrotas más importantes para cualquier personaje, por lo que la rivalidad entre ambos ‘Grandes Americanos’ ha elevado el interés de la afición rumbo a la función en Nuevo León. La cartelera de Noche de los Grandes también ha generado expectativa por la presencia de figuras de WWE y AAA.

Entre los combates reportados aparecen la participación de Bayley en una lucha de tercias y una nueva oportunidad de The War Raiders por el Campeonato Mundial de Parejas de AAA ante Psycho Clown y Pagano, lo que refuerza el carácter internacional del evento. Por ahora, el estatus de Ludwig Kaiser para la función en Monterrey no ha sido modificado oficialmente





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